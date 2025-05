Kiderült Shakira fájdalmas titka: aggódnak a rajongók

Komoly fájdalmak közepette éli az életét a 48 éves Shakira: csak kevesen tudják, mit él át nap mint nap.

Shakira legendás csípőmozdulatainak komoly ára van.

Forrás: NBCUniversal

Shakira fájdalmas titka napvilágot látott

Komoly ár a ringó csípőkért

Akárhányszor ránézünk a gyönyörű Shakirára, mindig az az első gondolatunk, hogy vajon kivel kötött alkut azért, hogy 48 évesen is simán letagadhatna legalább 15 évet. A kolumbiai énekesnő két gyerek után is elképesztő formában van és úgy tűnik, a munkatempóján sem kíván lassítani: őrült tempóban koncertezik, most épp Mexikóban.

Ha pedig már láttál akár csak részleteket is a performanszaiból, akkor pontosan tudod, hogy mit jelent ez: elképesztő koreográfiákat és csípőrázást megállás nélkül.

Shakira élete látszólag tökéletesnek tűnhet, pedig valójában egy sötét titkot őriz.

Eltitkolt fájdalom

Az énekesnőhöz közel álló barátok ugyanis komolyan aggódnak: állítólag Shakira évek óta fájdalomcsillapítókon él, amiket marok számra szed a koncertek alatt.

Hiába figyelmeztetik, hogy ebből komoly problémák lehetnek, nem törődik vele, hiszen annyira maximalista, hogy állítólag még a lengőbordáit is kivetette azért, hogy tökélyre fejleszthesse a hastáncos mozdulatait.

Hogy mi lesz ennek a vége, azt egyelőre nem lehet tudni, de őszintén reméljük, hogy nem kell semmilyen komoly balesetnek történnie ahhoz, hogy Shakira észhez térjen és rájöjjön, hogy nem minden a siker.