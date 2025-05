Egy szempillantás alatt omlott össze David Attenborough élete — Ő volt a 99 éves tudós egyetlen szerelme

Sosem voltak ellenségei, egész életében a bolygót, és így az embereket szolgálta. A 99. születésnapját ma ünneplő Sir David Attenborough most sem magával törődik, hanem azzal, hogy elmondja: „Ha megmentjük a tengert, azzal a világunkat is megmentjük”. Pedig az életét és születésnapját tragédia és szomorúság árnyékolja be.

Sir David Attenborough számára a felesége, Jane nemcsak a lelki társa volt, hanem az a szikla, amelyre az életét építette. Amikor elveszítette őt, összemlott a világa, amely addig az érzelmi biztonságot nyújtotta. Sir David Attenborough-nak sosem voltak ellenségei, egész életében a bolygót, és így az embereket is szolgálta

Forrás: POOL David Attenborough el sem tudott búcsúzni élete szerelmétől „A feleségem egy nagyon különleges nő volt” — mondta korábban David Attenborough egy interjúban. „Feladta szakács karrierjét, amikor összeházasodtunk, mert elég régimódi volt ahhoz, hogy elhiggye, hogy a házasság és a családalapítás is lehet karrier. De abban az értelemben is különleges volt, hogy hagyta, hogy körbeutazzam a világot. Tudta, hogy ez boldoggá tesz; ezt akarta nekem”. Sir David éppen Új-Zélandon forgatott, amikor megkapta a lesújtó telefonhívást: A felesége, Jane, aki akkor 70 éves volt, agyvérzést kapott és kómába esett. „Soha nem tért magához, de tudta, hogy visszatértem, mert megszorította a kezemet” — mesélte az 1997 februári napról. David Attenborough felesége egy nappal a 47. házassági évfordulójuk előtt halt meg Sir David és Jane — született Jane Elizabeth Ebsworth Oriel — diákkorukban ismerkedtek meg. Mindketten 18 évesek voltak, és 1950-ben, 24 évesen, amikor a férfi befejezte a katonai szolgálatát a Királyi Haditengerészetnél, összeházasodtak. Jane volt az első és egyetlen komoly barátnője a tudósnak. David Attenborough-nak és Jane-nek egy fia és egy lánya született

Forrás: PA Images 1951-ben megszületett fiuk, Robert, és két évvel később világra jött Susan lányuk is. Az Attenborough-házaspár ereje és odaadása legendás volt. Jane minden alkalommal, amikor férje hazatért egy filmes útjáról, a repülőtéren várta őt. Egy technikus, aki korábban együtt dolgozott David Attenborough-val úgy emlékezett rá, hogy megdöbbenve látta, ahogy a hűvös, profi természetkutató hirtelen szenvedélyes férjjé változott. „Ahogy ők ketten üdvözölték egymást, az inkább úgy nézett ki, mint két tinédzser, akik a diszkóban smárolnak” — mondta. David Attenborough felesége egy nappal a 47. házassági évfordulójuk előtt halt meg. A természettudós így beszélt az őt ért tragédiáról: „Jane halála szörnyű megrázkódtatásként ért, annak ellenére, hogy egy ideje már beteg volt. 18 hónappal ezelőtt hatalmas műtéten esett át egy nem rákos daganat miatt. De tudtuk, hogy újabb műtétre lesz szüksége. Ám annak, ami megölte, semmi köze nem volt a rákhoz. Az agydaganat nem ritka betegség. Ez az öregedési folyamat része. A dolgok elromlanak, a test elromlik... Ez nagyon szomorú, mert a rákja nem volt agresszív. Végül is megölte volna, de ez még eltartott volna egy ideig”.

Ha Sir Davidet pályafutása során valaha is megijesztették összeomló gleccserek, tomboló orrszarvúak vagy vad elefántok, az semmi sem volt ahhoz képest, ahogy a magányos évektől félt, amelyek a felesége nélkül vártak rá. „Teljesen össze vagyok zavarodva” — mondta Jane halála utáni hónapokban. „Remélem, megbirkózom vele, de Jane azóta gondoskodik rólam, amióta összeházasodtunk. A halála derült égből villámcsapásként ért. Annyira szerettük egymást, és nem igazán tudom, hogyan fogok nélküle alkalmazkodni az élethez. Ő tartotta fenn a családunkat. Hiányozni fognak a partik, a barátok, a nevetés, amit a richmondi otthonukban teremtett”. Amikor Sir David Attenborough-tól megkérdezték, mi hiányzik neki a legjobban a feleségéből, annyit válaszolt: „A jelenléte”. David Attenborough ma ünnepli 99. születésnapját — isten éltesse a bolygó védelmezőjét, a tengerek szószólóját! Sir David Attenborough legújabb természetfilmjének premierje a születésnapján, azaz ma, május 8-án van.