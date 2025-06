"Ellökték mellőlem a feleségem" - Megszenvedte a Breaking Bad sztárjának házassága a sikert

Kevés olyan sorozat-rajongó van, aki még ne futott volna bele a halálos beteg kémiatanár történetébe, aki a családja anyagi helyzetét metamfetamingyártással próbálta meg rendezni. A Breaking Bad című sorozat számos filmesportál szerint korunk egyik, hanem a legjobb sorozata, az pedig vitathatatlan, hogy a főszereplő Walter White szerepével Bryan Cranston felért a csúcsra. A Hollywood-i színész éveken keresztül nem tudott megszabadulni a rivaldafénytől, és az őt mindenhova kergető rajóngóktól és fotósoktól. Most kendőzetlen őszinteséggel vallotta be a sztár, hogy a hosszú évtizedek óta stabil házassága is megszenvedte ezt az időszakot. Volt olyan eset, amikor Bryan Cranston feleségét félrelökték mellőle, hogy lefotózhassák egyedül őt.

Megszenvedte a Breaking Bad sikerét, Bryan Cranston házassága

Forrás: NORTHFOTO

36 éve házasodott össze egymással Bryan Cranston és felesége Robin Dearden színésznő. A hollywoodi páros egy filmforgatás során talált egymásra, de sosem hajtottak a filmgyár álompárja címre, a magánéletüket távoltartották a kameráktól. Most azonban Bryan a Mirrornak elárulta, hogy a kívülről töretlennek és erősnek tűnő házasságukat egy hajszál választotta el attól, hogy elváljanak egymástól.

A Breaking Bad sikere kihívás elé állította a szerelmüket

Bár Bryan Cranston már a 2000-es évek elején letette a névjegyét, amikor a hazánkban is népszerű Már megint Malcolm című sorozatban szerepet 6 éven keresztül, az igazi áttörést mégis a Breaking Bad hozta el neki, amiben 5 évadon keresztül volt főszereplő. A 2010-es évektől kezdve így már igazi A-listás sztárrá vált.

Ott van a hírnév árnyoldala: 36 éve vagyok házas, és sose gondoltam volna, hogy a sikert mennyire nehéz kezelni. A Breaking Bad hatására millió lehetőségem, és felkérésem lett, én pedig csak kapkodtam a fejemet és nem tudtam egyensúlyt tartani a munka és a családom között. Aztán megjelentek a rajongók és a paparazzik. Meg kellett védenem a családomat ettől a rivaldafénytől. A végére már olyan pofátlanok voltak a fotósok, hogy volt, hogy ellökték mellőlem a feleségemet, hogy szólófotókat készítsenek rólam. Ezután hátrakellett lépnem néhány lépést, és azt mondanom, hogy elég volt ebből. Azóta azon dolgozom, hogy a médiát újra kizárhassam a magánéletemből

- nyilatkozta a sztár a lapnak.