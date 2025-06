Hihetetlen, de igaz: a Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén megjelent vendégek gazdagabbak, mint egész nemzetek

Velence történelmi központjában, a Giorgio Maggiore templom padsoraiban gyűltek össze a világ legbefolyásosabb és leggazdagabb emberei, hogy szemtanúi legyenek Jeff Bezos és Lauren Sanchez házasságkötésének. A vendégek összvagyona meghaladta a 461 milliárd dollárt – ezzel magasabbra rúgott, mint Dél-Afrika, Banglades vagy Dánia teljes éves GDP-je.

Bill Gates is ott volt Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén

Forrás: Anadolu

A menyasszony és a vőlegény együttes vagyona 263,8 milliárd dollárra rúg, de a vendégek között ott volt Bill Gates is a maga 117 milliárdjával, valamint Francois-Henri Pinault (18,5 milliárd), Oprah Winfrey (3,1 milliárd), Kim Kardashian (1,7 milliárd), sőt még Sam Altman, az OpenAI alapítója is, akinek vagyonát 1,7 milliárdra becsülik. A vendégek között volt több királyi családtag, politikus, divatguru és techmilliárdos is.

A menyasszony egy lenyűgöző, egyedi tervezésű Dolce & Gabbana ruhában lépett az oltár elé, amelyet személyesen Domenico Dolce és Stefano Gabbana – egyenként 2,4 milliárd dollárral rendelkező divatmogulok – terveztek számára. A magas nyakú, csipkével és hosszú uszállyal díszített ruhaköltemény láttán Bezos állítólag alig kapott levegőt, ami ne is csoda, hiszen ahogy a Life.hu is beszámolt róla, a mesés darabot Sophia Loren egyik filmbéli ruhája ihlette.

A háromnapos lagzi során a vendégek Michelin-csillagos ételeket fogyasztottak, a vacsora fejenként 1000 dollárba került, és a hírek szerint az egész esemény 20 millió dollárba (6 820 160 000 HUF) fájt. A vendégeknek szigorú szabályokat kellett betartani: tilos volt a telefonhasználat, a posztolás és a sajtót is kizárták.

A leggazdagabb emberek vettek részt a Bezos-Sánchez esküvőn, összvagyonuk magasabb, mint egy ország GDP-je: Jeff Bezos és Lauren Sanchez: 263,8 milliárd dollár

Bill Gates: 117 milliárd dollár

Miguel Bezos: 30 milliárd dollár

Francois-Henri Pinault: 18,5 milliárd dollár

Barry Diller: 4,2 milliárd dollár

Josh Kushner: 3,8 milliárd dollár

Oprah Winfrey: 3,1 milliárd dollár

Domenico Dolce: 2,4 milliárd dollár

Stefano Gabbana: 2,4 milliárd dollár

Lachlan Murdoch: 2,1 milliárd dollár

Kim Kardashian: 1,7 milliárd dollár

Sam Altman: 1,7 milliárd dollár

Diane von Furstenberg: 1,2 milliárd dollár

Jerry Seinfeld: 1,1 milliárd dollár

Scooter Braun: 1 milliárd dollár

Ari Emanuel: 1 milliárd dollár

Jared Kushner: 900 millió dollár

Hussein bin Abdullah jordán trónörökös: 750 millió dollár

Kylie Jenner: 670 millió dollár

Tom Brady: 530 millió dollár

Tommy Hilfiger: 450 millió dollár

Brian Grazer: 400 millió dollár

Leonardo DiCaprio: 300 millió dollár

Kris Jenner: 200 millió dollár

Ted Sarandos: 200 millió dollár

Usher: 180 millió dollár

Wendy Deng: 100 millió dollár

Gayle King: 80 millió dollár

Barack Obama: 70 millió dollár

Khloe Kardashian: 60 millió dollár

Kendall Jenner: 60 millió dollár

Ivanka Trump: 50 millió dollár

Tony Gonzalez: 50 millió dollár

Orlando Bloom: 40 millió dollár

Karlie Kloss: 40 millió dollár

Sydney Sweeney: 40 millió dollár

Rania jordán királyné: 35 millió dollár

Ellie Goulding: 30 millió dollár

Corey Gamble: 15 millió dollár

Jewel Kilcher: 14 millió dollár

Edward Enninful: 9 millió dollár

Sarah Staudinger: 3 millió dollár

Sara Foster: 3 millió dollár

Sarah Jane Nader: 2 millió dollár

Guilherme Siqueira: 1,5 millió dollár

Sztárparádé Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén

A Kardashian-dinasztia teljes létszámmal vett részt az ünnepségen. Kim, Khloé, Kendall és Kylie Jenner, valamint anyjuk, Kris is Velencébe utazott – igaz, a lányok másnap már menekültek a kamerák elől, egy vízitaxival hagyták el a várost.