Olvasni sem bírjuk! Így kísérik utolsó útjára Katalin hercegnét

A brit királyi család semmit sem bíz a véletlenre – még a legtragikusabb eseményekre is előre felkészülnek. Diana hercegné halála váratlanul érte a palotát, ezért a család minden tagjára külön temetési terv készül, amely azonnal életbe lép, ha szükségessé válik. Már Katalin hercegné halálára is felkészült a monarchia.

Katalin hercegné temetési terve a Reading Bridge fedőnevet kapta

Katalin hercegné temetése: a titkos terv elkészült

A Le Figaro francia lap értesülései szerint már elkészült az a részletes protokoll, amely Katalin hercegné halála esetén lépne életbe. A dokumentum a Reading Bridge fedőnevet kapta. A Reading utalás Katalin szülővárosára, míg a „bridge” – azaz híd – kifejezés a királyi család temetési terveiben visszatérő motívum, amely a család örökségét és folytonosságát szimbolizálja.

A tervet a legapróbb részletekig kidolgozták: Katalin hercegné például maga döntött arról, hogy a koporsóját az Ír ezred kísérje, mivel ennek az alakulatnak ő is ezredese. A végső nyughelye attól függ majd, milyen címet visel halálakor: ha hercegnéként hunyna el, a windsori kastély parkjában található királyi temetőben helyeznék el, ha viszont királynéként távozna, a Szent György-kápolnában temetnék el.

Diana hercegné 1997-es halála idején még nem létezett ilyen előzetes forgatókönyv, ezért az udvarnak Erzsébet anyakirályné temetési tervéből kellett átemelnie elemeket. A királyi család azóta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden családtag halála esetén előre meghatározott eljárásrend álljon rendelkezésre.

Betegségek árnyékában telt az év

2024 márciusában derült ki, hogy Katalin hercegnét rákos megbetegedéssel kezelik. A kezelések ideje alatt a királyi család windsori birtokán lábadozott, és csak hónapokkal később, júniusban jelent meg először nyilvánosan. Júliusban már személyesen nézte végig a wimbledoni tenisztorna döntőjét, ősszel pedig újra munkába állt.

Hasonló hírek érkeztek III. Károly királyról is: 2024 februárjában nála is rákot diagnosztizáltak. A király huzamosabb időre eltűnt a nyilvánosság elől, és csak április végén tért vissza hivatalos feladataihoz. Júniusban azonban több eseményt is kénytelen volt lemondani. A palota tájékoztatása szerint állapota javul, de a király fokozottan ügyel egészségére.