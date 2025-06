Justin Timberlake és Jessica Biel házassága romokban: megdöbbentő dolgot állítanak a barátaik

Justin Timberlake és Jessica Biel tizenegy éve kötötték össze az életüket, de a boldog családi idill már a múlté. Jessica Biel sorra kapja a szakmai lehetőségeket, Justin Timberlake viszont inkább a stúdiójában és a turnébuszban él – amikor pedig hazaér, botrányok árnyékolják be a hétköznapjaikat.

Jessica Biel és Justin Timberlake házassága romokban

Forrás: Getty Images

Jessica Biel és Justin Timberlake kapcsolata egykor Hollywood egyik legstabilabb házasságának tűnt. A színésznő és a popsztár 2007 óta alkotnak egy párt, 2012-ben házasodtak össze, és két fiuk született, Silas és Phineas. A háttérben azonban egyre mélyebb feszültségek húzódnak meg, és a környezetük szerint már rég nem a szerelem, csupán a gyerekek miatt vannak együtt.

„Olyan mások, mint amikor összejöttek” – idézte a Star Magazine a bennfentes forrását. „Úgy tűnik, mintha a házasságukat már csak a gyerekeik, a tízéves Silas és a négyéves Phineas tartanák össze."

Justin Timberlake nem tartotta be, amit Jessica Bielnek ígért

Jessica Biel tinisztárként lett ismert, és miután összejött a zenésszel, éveken át a háttérbe szorította saját karrierjét a család érdekében. A 43 éves színésznő 2022-ben tért vissza a képernyőre, újra munkát vállalt, és megkezdte a The Better Sister című thrillersorozat forgatását. Bár a visszatérését Justin Timberlake akkoriban támogatta, azt mondta, most ő marad otthon a gyerekekkel - ám ezt nem tartotta be. Egy évvel később a popsztárt ittas vezetésen kapták, ami hatalmas megaláztatás volt Bielnek.

Egy bennfentes szerint Jessica még mindig nem heverte ki a történteket: „Már tinikorától népszerű volt, rengeteget dolgozott, majd évekre visszalépett a reflektorfénytől a férje és a gyerekek miatt. Amikor végre visszatérhetett, újabb botrányba sodorta Justin, ráadásul mostanában is alig látják egymást.”

A házaspár a tizenkettedik házassági évfordulóját is külön töltötte volna, ha Jessica nem repül Justin után Montrealba, ahol éppen turnézott. A találkozás azonban távol állt a meghitt újrakezdéstől.

Bár hivatalos bejelentésről egyelőre nincs szó, Jessica Biel barátai szerint csupán idő kérdése, mikor mondja ki a színésznő: elég volt. A megromlott kapcsolatot – úgy tűnik – már csak a közös múlt és a gyerekek tartják életben. A környezetük szerint Jessica Biel ma már inkább a munkába menekül, csak ne kelljen szembenéznie azzal, amit mindenki más már látni vél: a házasságnak vége.