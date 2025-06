Csak a legfigyelmesebbek vették észre Katalin hercegné rejtett üzenetét a király szülinapi ünnepségén

Katalin hercegné megjelenésére sosem lehet panasz, a Trooping the Colour 2025-ös ünnepségén is hozta a tőle megszokott kifinomult eleganciát. Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg oldalán érkezett a király születésnapi ünnepségére, természetesen férjével, Vilmos herceggel együtt. Katalin hercegné öltözéke egy olyan titkos részletet is tartalmazott, amivel a néhai II. Erzsébet királynő iránti tiszteletét kívánta kifejezni.

Katalin hercegné csodásan fest a Trooping the Colour 2025-ös ünnepségén

Forrás: WireImage/Getty Images

A Trooping the Colour a mindenkori brit uralkodó születésnapja előtt tiszteleg, minden év júniusának második szombatján tartják függetlenül attól, hogy mikor van valójában az uralkodó születésnapja.

Katalin hercegné megjelenésének titkos részlete

Katalin hercegné a Trooping the Colour 2025-ös ünnepségére egy Catherine Walker kabátruhát választott világoskék árnyalatban, amit egy Juliette Botterill kalappal egészített ki. Mivel a 43 éves hercegné az Ír Gárda ezredese, egy ezredesi brosst is kitűzött, de nem ez volt az egyetlen rejtett utalás a megjelenésében. Habár idán harmadik éve, hogy a Trooping the Colour ünnepségen III. Károly király születésnapját ünneplik, a hercegné nem feledkezett meg a néhai II. Erzsébet királynőről sem, az iránta való tiszteletét is kifejezte egy ékszerrel, méghozzá egy bahreini gyöngy fülbevalóval.

Az idei Trooping the Colour is fontos esemény a brit királyi család életében, ám tavaly még kiemeltebb figyelmet kapott az ünnepség, hiszen ez volt az első nyilvános megjelenése Katalin hercegnének azután, hogy bejelentette: rákos megbetegedéssel küzd. Az utolsó pillanatban tette hivatalossá a hercegné, hogy ő is részt vesz az ünnepségen, nem véletlen, hogy akkor mindenki árgus szemekkel figyelte. Most is nagy érdeklődés övezi Katalin hercegnét, nem kevésbé a gyerekeit, hiszen előszeretettel lopják el a show-t, legfőképp Lajos herceg.