Ez a nő volt Vilmos herceg első szerelme: Katalin hercegné miatt dobta Jecca Craiget - FOTÓ

Vilmos herceg ésKatalin hercegné kapcsolata mesébe illően indult az egyetemen, de kevesen tudnak róla, hogy Vilmos életében volt egy másik nő is. Jecca Craig éveken át szoros kapcsolatban állt a trónörökössel, és még akkor is nagy szerepe volt az életében, amikor Katalin már képben volt.

Jecca Craig volt Vilmos herceg első nagy szerelme

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg első szerelme: ki az a Jecca Craig?

A királyi családhoz közel álló források szerint Jecca Craig volt Vilmos herceg első szerelme. A két tinédzser akkor került közel egymáshoz, amikor a herceg több időt is töltött Jecca családjának kenyai birtokán. Bár mindig azt állították, hogy csupán barátok, a kapcsolat természetéről szóló pletykák sosem csitultak.

A MailOnline értesülései szerint Jecca Craig még Vilmos 21. születésnapi partijára is elutazott az Egyesült Királyságba, és akkor a herceg már titokban randizott Kate Middletonnal. Bár Katalin is hivatalos volt az eseményre, bennfentesek szerint Vilmos az este során inkább Jeccával töltötte idejét. Katalin hercegmé akkor még inkább csak haverja volt Vilmosnak, de a herceg egy interjúban akkortájt már szinglinek vallotta magát, tehát a kapcsolata Jeccával felbomlóban volt.

Jecca Craig

Forrás: PA Images

Katalin hercegné és Jecca mindig is jó viszonyt ápolt egymással: Craig jelen volt Vilmos és Katalin esküvőjén is. Azóta ő is megtalálta a párját, hozzáment Jonathan Baillie professzorhoz, aki az Állattani Társaságnál dolgozik szakértőként.