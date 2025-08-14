Justin Bieber ijesztő üzenetére csajos bulival reagált Hailey Bieber — Kylie Jennerrel és Bella Hadiddal rúgott ki a hámból

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Továbbra is terjednek a pletykák Justin Bieber és felesége házassági válságáról, és ezen a popsztár furcsa üzenetei sem segítenek. Úgy tűnik, ez már Hailey Biebernek is sok. A modell barátnői, Bella Hadid és Kylie Jenner társaságában, egy csajos estén vigasztalódott.

Bár sokak számára úgy tűnt, hogy Justin Bieber az új albumán a kapcsolati problémáikra próbál reagálni, ő és a felesége továbbra is egységes maradt a nyilvánosság előtt. Ám a popsztár legutóbbi rejtélyes bejegyzését követően Hailey Biebert Los Angelesben látták bulizni néhány híres barátjával. Úgy tűnik, a modellnek néha ki kell eresztenie a gőzt, hogy el tudja viselni a férjét. 

US model Hailey Bieber arrives for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by Angela WEISS / AFP)
Néha Hailey Biebernek is ki kell eresztenie a gőzt
Forrás: AFP

Hailey Biebernek is elege lehet a férjéből, ha inkább barátnőkkel tölti az estét

Alec Baldwin 28 éves unokahúgát látták, amint híres barátnőivel együtt belép a felkapott nyugat-hollywoodi Alba nevű étterembe. A modell Kylie Jennerrel és Bella Hadiddal töltötte az estét, ami újabb pletykákra adott okot, figyelembe véve, hogy férje, Justin Bieber néhány órával korábban osztott meg egy újabb többféleképpen is értelmezhető üzenetet az Instagramon.

Hailey Bieber egyszínű, pöttyös ruhában és ragyogó arccal, Kylie kezét fogva jelent meg az étteremben. Justintól kapott jegygyűrűje csillogott a bal kezén, és egy elegáns, sötét napszemüveget is viselt, annak ellenére, hogy mindez éjszaka történt.

A csajos bulin rajtuk kívül több más híres szépség is ott volt, többek között Kendall Jenner és Alex Consani is. 

