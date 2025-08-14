Steve Martin 80 éves: a férfi, aki egyszerre vicces, tehetséges és elképesztően stílusos

Aki gyerekkorában életében akár egyszer is nézett tévét, biztosan találkozott egy Steve Martin nevével fémjelzett családi filmmel. Az olyan mozik, mint a Tucatjával olcsóbb, Több a soknál, Rózsaszín párduc, valamint a Jöttem, láttam, beköltöztem tették híresé, ám karrierje és magánélete még filmjeinél is izgalmasabb. Steve Martin 80 éves szülinapja alkalmából megemlékezünk a színész színes karrierjéről.
Az 1945-ös születésű humorista első ízben főiskolai évi alatt próbálgatta humorista szárnyait, ahol drámát és angol irodalmat tanult. Ennek ellenére a Kaliforniai Egyetem filozófia szakán kezdte egyetemi tanulmányait, hogy rövid időn belül mégis színház szakra váltson. Steve Martin azonban nem a színpad, hanem az író szoba felől hódította meg a filmvásznat, hisz első munkáit még íróként kapta meg, még 1967-ben egy varietéműsorban.
Kiváló humorát és írói vénáját remekül példázza, hogy 1969-ben, mindössze 23 évesen Emmy-díjjal ismerték el munkáját.
Az évtized végére nemcsak, mint író, de mint fellépő is szerepet vállat a műsorokban, stand-up comedy estjeivel sikeres turnékat vitt véghez, két komédia-lemezével pedig Grammy-díjat is bezsebelt. A humoristák világából a hetvenes évek elején helyezte át voksát a filmvászonra, mely meghozta számára a világhírt, karrierje során íróként 48, színészként 72 filmhez adta a nevét.
Noha a családi filmektől lett igazán ismert, a Tucatjával olcsóbb, Párosban a városban és a Három amígó mellett olyan klasszikusokban is részt vett, mint az Egyiptom hercege. Nemrég maga Steve Martin is összegyűjtötte kedvenc szerepeit.
1. Az örömapa (Father of the Bride 1991)
2. Roxanna (Roxanne 1987)
3. Repülők, vonatok, automobilok (Planes, Trains and Automobiles 1987)
4. Fergeteges forgatás (Bowfinger 1999)
5. A pacák (The Jerk 1979)
6. A Riviéra vadorzói (Dirty Rotten Scoundrels 1988)
7. Rémségek kicsiny boltja (Little Shop of Horrors 1986)
8. Jöttem, láttam, beköltöztem (Housesitter 1992)
Ha Steve Martin nem szegődik el színésznek, humoristának, neve akkor se merült volna a feledés homályába, mivel kiemelkedő banjo játékos, aki nagyot alkotott a country, valamint az amerikai bluegrass műfajában. 2010-ben közös albumot adott ki és turnéra indult a Steep Canyon Rngers nevű zenekarral, de más zenészekkel is együttműködött.
A színész olyannyira nem amatőr zenész, hogy három ízben is Grammy-díjjal ismerték el munkásságát.
Nemrégiben még Jimmy Kimmel showjában is megcsillogtatta előadói képességeit zenekarával. A gyakori koncertezés miatt rendszeres fülzúgástól szenved, melyet korábban forgatási balesetnek tulajdonított.
A hollywoodi legenda magánélete sem eseménytelen: karrierje kezdetén számos színésznővel randizgatott – ikonikus fehér öltönyét is korábbi barátnője, Eve Babitz javasolta. 1986 és 1994 között Victoria Tennanttal élt házasságban, második feleségével, Anne Stringfielddel pedig 2007-ben mondták ki a boldogító igent.
Steve Martin 67 éves korában nézett apai örömök elé, egy lány büszke édesapja.
Lelkes műgyűjtő, aki támogatja az ausztrál őslakos művészetet, nem egyszer rendezett kiállítást a témában. Steve Martin nem veszi félvárról szenvedélyét, amit jól bizonyít, hogy 1984 és 2004 között a Los Angelesi Művészeti Múzeum igazgatótanácsának tagja volt.
Noha Steve Martin 80 éves, nem keresztrejtvényfejtéssel tervezi tölteni következő éveit: jelenleg két projektje is készülőben van, a Gyilkos a házban sorozata szeptember 9-én landol az ötödik évaddal a Disney+-on. Szeptember 18-án pedig a Bluegrass Music Awards társ-házigazdája lesz az amerikai színész, melyben már igen nagy rutinja van, hisz korábban a 73., a 75. és a 82. Oscar-díjátadókat is ő vezette, Saturday Night Live-okal egyetemben.
Ilyen gazdag karrier és ennyi letaposott év után Steve Martin megtehetné, hogy visszavonul, de igazi élő legendaként bizonyítja rátermettségét.
Ezt csinálja valaki utána!
