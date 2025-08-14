Steve Martin 80 éves: a férfi, aki egyszerre vicces, tehetséges és elképesztően stílusos

Aki gyerekkorában életében akár egyszer is nézett tévét, biztosan találkozott egy Steve Martin nevével fémjelzett családi filmmel. Az olyan mozik, mint a Tucatjával olcsóbb, Több a soknál, Rózsaszín párduc, valamint a Jöttem, láttam, beköltöztem tették híresé, ám karrierje és magánélete még filmjeinél is izgalmasabb. Steve Martin 80 éves szülinapja alkalmából megemlékezünk a színész színes karrierjéről.

Steve Martin 80 éves, de esze ágéban sincs lassítani.

Forrás: NBCUniversal

A deres halántékú mozis családapa: Steve Martin

Az 1945-ös születésű humorista első ízben főiskolai évi alatt próbálgatta humorista szárnyait, ahol drámát és angol irodalmat tanult. Ennek ellenére a Kaliforniai Egyetem filozófia szakán kezdte egyetemi tanulmányait, hogy rövid időn belül mégis színház szakra váltson. Steve Martin azonban nem a színpad, hanem az író szoba felől hódította meg a filmvásznat, hisz első munkáit még íróként kapta meg, még 1967-ben egy varietéműsorban.

Kiváló humorát és írói vénáját remekül példázza, hogy 1969-ben, mindössze 23 évesen Emmy-díjjal ismerték el munkáját.

Az évtized végére nemcsak, mint író, de mint fellépő is szerepet vállat a műsorokban, stand-up comedy estjeivel sikeres turnékat vitt véghez, két komédia-lemezével pedig Grammy-díjat is bezsebelt. A humoristák világából a hetvenes évek elején helyezte át voksát a filmvászonra, mely meghozta számára a világhírt, karrierje során íróként 48, színészként 72 filmhez adta a nevét.

Noha a családi filmektől lett igazán ismert, a Tucatjával olcsóbb, Párosban a városban és a Három amígó mellett olyan klasszikusokban is részt vett, mint az Egyiptom hercege. Nemrég maga Steve Martin is összegyűjtötte kedvenc szerepeit.

Steve Martin legjobb filmjei a színész szerint:

1. Az örömapa (Father of the Bride 1991)

2. Roxanna (Roxanne 1987)

3. Repülők, vonatok, automobilok (Planes, Trains and Automobiles 1987)

4. Fergeteges forgatás (Bowfinger 1999)

5. A pacák (The Jerk 1979)

6. A Riviéra vadorzói (Dirty Rotten Scoundrels 1988)

7. Rémségek kicsiny boltja (Little Shop of Horrors 1986)

8. Jöttem, láttam, beköltöztem (Housesitter 1992)