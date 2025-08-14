Gyerekkori álom válik valóra: forog az új Narnia-film, amiben Meryl Streepnek is lesz szerepe

Gyerekkorod imádott filmje volt a Narnia Krónikái, olyannyira, hogy legszívesebben átmentél volna a ruhásszekrényeden az ő csodálatos világukba? (Kicsit) még szerelmes is voltál a Pevensie testvérek valamelyikébe? Netalán még olvastad is a könyvet? Akkor van egy szenzációs hírünk: már nem kell sokat várnod és újra találkozhatsz Peterrel, Susannal, Edmunddal, Lucyval és a bölcs oroszlánnal, Aslannal, ugyanis hétfőn hivatalosan is elkezdték forgatni az új Narnia-filmet.

Emma Mackey is szerepet kapott az új Narnia-filmben. Forrás: FilmMagic

Lássuk, miket tudunk eddig Greta Gerwig Narnia-filmjéről

C.S. Lewis 1952-es regényéből, 2005-ben készített filmsorozatot Andrew Adamson a Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény címmel. A hét könyvből hármat adaptáltak, majd befejezték a filmek készítését, miután elkaszálták Az ezüsttrón forgatását.

Ezt követően közel hét hév kellett ahhoz, hogy a Netflix megszerezhesse a Narnia-sorozat jogait, de végre sikerrel jártak, így hétfőn elindult az 1957-es könyv adaptációjának gyártása, ami A varázsló unokaöccse (The Magician's Nephew) címet viseli.

Greta állítólag két Narnia-filmre is aláírta a szerződést, ám a másikról egyelőre még nincsen hír.

Miket csinált eddig Greta Gerwig?

A 42 éves amerikai rendező és forgatókönyvíró olyan híres filmeket készített már, mint a Lady Bird, a Kisasszonyok és a Frances Ha. A legcsajosabb, legrózsaszínűbb és legnépszerűbb filmje pedig egyértelműen a Barbie, amit 2023-ban mutattak be és minden idők egyik legsikeresebb mozifilmje lett. Ezeknek a sikereknek hála vált Hollywood egyik legsikeresebb rendezőjévé.

Az eddigi pletykák a castingról

Greta Gerwig a Coco (2017) animációs film társírójával, Matthew Aldrich-hel dolgozik együtt nagyjából 200 millió dolláros költségvetésből.

Pletykák szerint Gerwig kedvenc alkotótársa, a Ladybirdben és Kisasszonyokban is megjelenő, Saoirse Ronan alakítja majd az egyik főszerepet. Ami viszont biztos, hogy Meryl Streep és Daniel Craig megjelennek majd az adaptációban: Meryl Streep Aslan oroszlánhangja lesz, Daniel pedig Andrew nagybácsit alakítja, emellett Carey Mulligan, az Ígéretes fiatal nő sztárja is azon dolgozik, hogy övé legyen az egyik szerep. Emma Mackey, a francia-brit színésznő, akit a Szexoktatás című sorozatból ismerhetünk, ebben a filmben egy boszorkányt fog alakítani.

A Barbie című alkotásban korábban már dolgoztak közösen Gretával, ezúttal pedig Jadis lesz, a fagyos Fehér Boszorkány, akit húsz évvel ezelőtt Tilda Swinton játszott.

Sokáig tartott a döntés, és korábban még A szer színésznője, Margaret Qualley és Charli XCX énekesnő is esélyesek voltak erre a szerepre, de végül Mackey-re esett a választás.