Gyerekkori álom válik valóra: forog az új Narnia-film, amiben Meryl Streepnek is lesz szerepe

Gyerekkorod imádott filmje volt a Narnia Krónikái, olyannyira, hogy legszívesebben átmentél volna a ruhásszekrényeden az ő csodálatos világukba? (Kicsit) még szerelmes is voltál a Pevensie testvérek valamelyikébe? Netalán még olvastad is a könyvet? Akkor van egy szenzációs hírünk: már nem kell sokat várnod és újra találkozhatsz Peterrel, Susannal, Edmunddal, Lucyval és a bölcs oroszlánnal, Aslannal, ugyanis hétfőn hivatalosan is elkezdték forgatni az új Narnia-filmet.
C.S. Lewis 1952-es regényéből, 2005-ben készített filmsorozatot Andrew Adamson a Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény címmel. A hét könyvből hármat adaptáltak, majd befejezték a filmek készítését, miután elkaszálták Az ezüsttrón forgatását.
Ezt követően közel hét hév kellett ahhoz, hogy a Netflix megszerezhesse a Narnia-sorozat jogait, de végre sikerrel jártak, így hétfőn elindult az 1957-es könyv adaptációjának gyártása, ami A varázsló unokaöccse (The Magician's Nephew) címet viseli.
Greta állítólag két Narnia-filmre is aláírta a szerződést, ám a másikról egyelőre még nincsen hír.
A 42 éves amerikai rendező és forgatókönyvíró olyan híres filmeket készített már, mint a Lady Bird, a Kisasszonyok és a Frances Ha. A legcsajosabb, legrózsaszínűbb és legnépszerűbb filmje pedig egyértelműen a Barbie, amit 2023-ban mutattak be és minden idők egyik legsikeresebb mozifilmje lett. Ezeknek a sikereknek hála vált Hollywood egyik legsikeresebb rendezőjévé.
Greta Gerwig a Coco (2017) animációs film társírójával, Matthew Aldrich-hel dolgozik együtt nagyjából 200 millió dolláros költségvetésből.
Pletykák szerint Gerwig kedvenc alkotótársa, a Ladybirdben és Kisasszonyokban is megjelenő, Saoirse Ronan alakítja majd az egyik főszerepet. Ami viszont biztos, hogy Meryl Streep és Daniel Craig megjelennek majd az adaptációban: Meryl Streep Aslan oroszlánhangja lesz, Daniel pedig Andrew nagybácsit alakítja, emellett Carey Mulligan, az Ígéretes fiatal nő sztárja is azon dolgozik, hogy övé legyen az egyik szerep. Emma Mackey, a francia-brit színésznő, akit a Szexoktatás című sorozatból ismerhetünk, ebben a filmben egy boszorkányt fog alakítani.
A Barbie című alkotásban korábban már dolgoztak közösen Gretával, ezúttal pedig Jadis lesz, a fagyos Fehér Boszorkány, akit húsz évvel ezelőtt Tilda Swinton játszott.
Sokáig tartott a döntés, és korábban még A szer színésznője, Margaret Qualley és Charli XCX énekesnő is esélyesek voltak erre a szerepre, de végül Mackey-re esett a választás.
Gerwig 2024 júliusában a New York Timesnak adott interjújában még azt nyilatkozta, hogy még nem merült el igazán a projektben, de úgy tűnik, titokban mindvégig ezen mesterkedett. A forgatási helyszínekről kiszivárgott első képek és videók azt a benyomást keltik, hogy a film az 1950-es években fog játszódni: a brit Nemzeti Bank és a Királyi Tőzsde épülete környékét csinos, korhű ruhába öltözött statiszták lepték el.
Az arra járók Gretát is észrevehették a stábtagok közt és ami még jobb, hogy az egyik lesifotós még videót is készített a forgatásról, ami kellően láttatja a film kivételes hangulatát.
Greta Gerwig következő fél évben Anglia déli részén, illetve a londoni Shepperton Studiosban dolgozik majd a varázslatos fantasy elkészítésén, 2026 végén pedig a Netflixre és a mozikba is megérkezik majd a nagy érdeklődéssel várt film.
