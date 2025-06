Meghan Markle fejében öngyilkos gondolatok voltak a bántalmazások hatására - állítja a barátja

Hihetetlen, de igaz. Több ezer negatív kommentet és támadást kapott Meghan Markle, miután kitett egy 4 évvel ezelőtti videót, amiben az látható, ahogy a férjével Harry herceggel táncol a kórházban, miközben a kislányával Lilibettel volt 9 hónapos terhes. A hozzászólások zöme azt állítja, hogy a hercegné csak eljátszotta, hogy terhes, de valójában egy béranya hordta ki a gyermekét. Ilyen jellegű internetes bullyingot már korábban is számtalan alkalommal kapott a hercegnét, aki akkor arról beszélt, hogy rendkívül megviseli őt a szüntelen kritika- és gyűlöletáradat, amely nap mint nap éri őt. Most Meghan egyik legjobb barátja Christopher Bouzy állt ki a nyilvánosság elé, és elutasította ezeket a nevetséges vádakat, és azt mondta, hogy a mérhetetlen mennyiségű bántalmazás hatására Meghan Marklénak korábban öngyilkos gondolatai is voltak.

Meghan Markle követői közül több ezren állítják azt, hogy a hercegné valójában nem is volt terhes Lilibettel csak eljátszotta a várandósságot

Forrás: Instagram / Life.hu

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt róla, Meghan Markle az Instagram-oldalán posztolt egy 4 éves családi videót, amiben látszódik, hogy miközben vajúdott Lilibet hercegnővel, táncra perdül a kórházban a férjével. A kommentelők zöme szerint elképzelhetetlen az, hogy egy vajúdó, 9 hónapos terhes kismama képes legyen rá, hogy táncoljon ekkora pocakkal. Innen indultak azok a rosszmájú pletykák, amelyek szerint a hercegné csak eljátszotta a várandósságát.

Meghan Markle öngyilkos gondolatokkal küzdött

Sussex hercegnéjének jóbarátja Christopher Bouzy most a PageSixnek nyilatkozott a zaklatásokról, és fájdalmas titkokat osztott meg Meghan múltjáról.

Csak képzeld el egy pillanatra, hogy életed legboldogabb és legsebezhetőbb pillanataiban válsz a gyűlölet célpontjává. Büszkén osztod meg a kismamaruháidat és a babavideóidat, ezek viszont idegenek számára „bizonyítékokká” válnak arra, hogy nem is vagy terhes. Ez undorító és kegyetlen a kismamával szemben. A korábbi nevetséges hazugságok ekkor váltak teljes értékű zaklatási kampánnyá. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az ilyen tartós összeesküvés-elméletek milyen hatással lehetnek az áldozat mentális egészségére. A bántalmazások tetőpontján Meghan Markle öngyilkossági gondolatokkal a fejében élt Angliában, mielőtt Amerikába költöztek volna. Nem kell zseninek lennük ahhoz, hogy párhuzamot véljünk felfedezni a kétségbeesés és a szüntelen rágalmazási kampány között

- árulta le Bouzy a lapnak.