A Hunyadi folytatása már a láthatáron: kiderült, kiről szólhat az új sorozat

Hatalmas népszerűségnek örvend a Hunyadi című sorozat, amely nemcsak a TV2 képernyőjén, hanem a Netflixen is nagy sikert aratott. A történelmi széria most a nemzetközi közönséget is meghódítja: Szlovéniában és Ausztriában is pillanatok alatt közönségkedvenc lett az erotikus jelenetekkel fűszerezett kosztümös dráma. Nem meglepő, hogy a rajongók egyre hangosabban kérdezik: lesz folytatás?

A válasz reménykeltő: sajtóértesülések szerint, ha elegen követelik, elkészülhet a Hunyadi folytatása, aminek főszereplője Hunyadi Mátyás lehet. A Hunyadi folytatásának főszereplője Hunyadi Mátyás lehet

Forrás: Instagram / Kádár L. Gellért A Hunyadi folytatásában sokan reménykednek A sorozat készítői már az első évad végén utaltak a folytatás lehetőségére. A Cillei Ulrikot alakító Fekete Ernő karaktere a fináléban sokatmondóan megjegyezte: „A háború csak most kezdődik.” A Hunyadi kiemelkedő nézettsége és a külföldi közönség pozitív fogadtatása alapján nem lenne meglepő, ha a stáb úgy érezné: bőven van még mit elmesélni ebből a korszakból. Ugyanakkor a rajongóknak türelmesnek kell lenniük. Az első évad előkészítése is éveken át tartott, így valószínűleg a második sem érkezik egyhamar. Mindenkinek érdemes hallatnia a hangját, aki szeretné, hogy a Hunyadi család története folytatódjon. A döntés ugyanis elsősorban attól függ, mekkora igény mutatkozik egy újabb szériára.