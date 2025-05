Visszatér a Szex és New York! Nézd meg Carrie Bradshaw új outfitjeit!

A Szex és New York legendás divatikonja, Carrie Bradshaw, újra meghódítja New York utcáit a And Just Like That/ És egyszer csak...harmadik évadában és ezek a szettek egyszerűen lehengerlőek. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon leforgatták a harmadik évadot és jelenleg a sorozat press tourját járják. De most bepillantást nyerhetsz a legújabb évad legizgalmasabb outfitjeibe. Már nem kell sokat várnod, hiszen a sorozat a hónap végén debütál Magyaroszágon is! Addig is mutatjuk a legemlékezetesebb összeállításokat!

Ikonikus Szex és New York szettek a legújabb forgatásról!

Forrás: GC Images

A Szex és New York új sorozatának legjobb szettjei

Carrie az első forgatási napon: Vintage álom feeling full extrával

Sarah JessicaParker stílusosan tért vissza a Szex és New york sorozathoz: mentazöld vintage Yves Saint Laurent blúzban, pörgős rózsaszín vintage Gucci szoknyában és Aquazzura slingback magassarkúban indította a forgatást. A kövekkel kirakott Gucci táska csak hab volt a tortán.

Sarah Jessica Parker egyik legjobb szettje!

Forrás: GC Images

Romantika, ahogy csak Carrie tudja

Carrie ikonikus romantikus stílusa egy púderrózsaszín Simone Rocha ruhában kelt új életre, amelyhez tökéletesen passzolt a hozzá illő kabát és nude Aquazzura szandál. Az outfitben 3D rózsák voltak beletűzdelve, amitől igazi történelmi Szex és New York szett lesz!

Miranda és Carrie stílusütközése? Inkább stílusegyesítés!

Cynthia Nixon egy övvel megkötött kék Gabriela Hearst kosztümöt viselt, míg SJP egy nude Donna Karan topot és egy Margiela farmer szoknyát párosított össze. Modern és nosztalgikus egyszerre akárcsak a Szex és New York! Ezt a szettet te is könnyen újraalkothatod!

Egy örök barátság, amit a divat is összetart!

Forrás: GC Images

Vintage rétegzés, ahogy Carrie szereti

Soho utcáin Parker egy vintage Liza Bruce ruhát rétegezett egy félig áttetsző ingruha fölé, míg Charlotte színes, feltűnő virágmintákban pompázott.

Carrie és Charlotte édes barátsága újra visszatér!

Forrás: GC Images

Carrie a felső tízezerben – Upper East Side stílusban

Vintage Chanel blúz, '80-as évekbeli selyem sifonszoknya – Carrie stílusa az elit negyedben is kifogástalan. Ezt a blúzt egyébként láthattuk az eredeti Szex és New York sorozatban is! Látod, vannak darabok, amik örökre szólnak!