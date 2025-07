5 film, amit MINDENKÉPPEN látnod kell, ha szeretted a Squid Game sorozat

Túlélők viadala: újabb film, amiben Chris Evans az elesettek élére áll

Forrás: Northfoto

A Belko-kísérlet (The Belko Experiment) 2016

A Belko-kísérlet alapvetően nem találja fel a spanyolviaszt, és nem akar több lenni, mint a számos másik halálos játékot bemutató film, mégis kiemelkedik a kategóriából: itt ugyanis nem más adja a helyszínt, mint egy hétköznapi irodaház. Egyszerű, átlagos irodisták küzdenek az életbenmaradásért egy olyan helyen, ahol mindenki ismer mindenkit. Mennyire képes kifordulni magából az ember, ha az életete a tét? Lehet, hogy tegnap még a kedvenc kollégád volt valaki, a következő pillanatban pedig már rád vadászik, hogy mentse az életét? Te vadász lennél, vagy áldozat a munkahelyeden? Izgalmas felütés, és üdítő változatosság a sok sötét és ijesztő szabadulószobát bemutató alkotás között.

A Belko-kísérletben halálos csapdává válik egy irodaház, és a kollégákon múlik, hogy együtt vagy egymás ellen próbálják meg megoldani a helyzetet

Forrás: Profimedia

Végtelen útvesztő (Escape Room) 2019

Nem összekeverendő a tinédzserekről szóló labirintusos filmmel Az útvesztővel - pedig az is bőven beférne erre a listára - ez ugyanis egy 16 éven felüliek számára készült szabadulószobás film, amelynek a feladatai halálos veszélyt rejtenek magukban. Hat ember, egy küldetés, de vajon hányan élhetik túl az ügyességet és a gondolkodást is igénybe vevő szabadulószobát? Klausztrofóbiásoknak és ijedősöknek nem ajánljuk, de mindenki más számára izgalmas kikapcsolódást hozhat az Escape room, amelynek díszlete talán még a Squig Game-nél is monumentálisabb és részletgazdagabb. A Végtelen útvesztő 2019-es moziba kerülése után akkora sikernek örvendett, hogy azonnal berendelték a második részét is, ami már kevésbé sikerült jóra, mint az első rész, de még így is elfogadható folytatásnak számít.

A Végtelen útvesztő egy hatalmas szabadulószoba reklám, ami után biztos neked is megjön a kedved a rejtvényfejtéshez

Forrás: Profimedia

Aki bújt (Ready or not) 2019

Kétféle ember létezik: aki imádja a közös családi társasjátékozásokat, és akinek feláll a szőr a hátán, ha kötelező a rokonokkal leülnie játszani. Egy Grace nevű fiatal nő nem vágyik semmi másra, csak hogy végre összeköthesse az életét a szerelmével, aki a tehetős Le Domas család tagja. A gazdag famíliának azonban van egy beavatási szertartása, amin minden új családtagnak át kell esnie: végig kell játszani velük egy éjszakát. Az éjszakai játékparti azonban váratlan fordulatokat tartogat, miután a lány a bújócska nevű játékot húzza ki a lehetőségek közül. Végig lebilincselő és izgalmas történet, hibátlan színészi játékkal, azonban szívbajosoknak, és a vért gyűlölőknek nem ajánljuk, mert itt nem lesz hiány akciójelenetből és agresszióból. Egy fekete humorú horrorfilm azoknak, akik imádnak játszani, és utálnak veszíteni.