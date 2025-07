Zendaya rendezte be Timothée Chalamet albérletét: a színésznek nem erőssége a dekorálás

Timothée Chalamet saját sztárotthona Beverly Hills-ben

Timothée Chalamet első saját háza egy Beverly Hills-i luxusingatlan.

Forrás: Profimedia

Egy idő után még a legnagyobb sztároknak is szüksége van egy kis vérfrissítésre – pontosan így érzett Timothée Chalamet is, amikor úgy döntött, itt az ideje komolyabb lépést tenni.

Túl sokáig csináltam ugyanazt, míg végül elöntött az érzés: még mindig ugyanazokkal a régi lapokkal játszom, pedig tudom, hogy van nálam jobb is

– vallotta be egy GQ-interjúban a színész. A változás iránti vágy végül annyira erőssé vált, hogy a sztár feladta a New York-i lakását, és 2022 májusában vásárolt magának egy új otthont Beverly Hillsben – méghozzá nem is akármilyet! A közel 4 milliárd forint értékű ingatlan igazi keleti parti stílusú sztárotthon, amelyet korábban a híres modell, Kate Upton és férje, a baseballsztár Justin Verlander birtokoltak. A ház 1976-ban épült, de azóta teljes felújításon esett át, így most modern, világos és hívogató hangulatot áraszt.

Timothée Chalamet Beverly Hills-i házának nappalijában már bőven van hely romantikázni.

Forrás: Profimedia

A több mint 500 négyzetméteres otthon valódi luxusélményt nyújt: négy hálószoba, öt fürdőszoba, egy elegáns borospince, egy hatalmas étkező, kandallós nappali, valamint egy hangulatos, faborítású családi szoba várja Timothée-t és kedvesét, Kylie Jennert, amikor épp nem egy forgatásokon dolgozik. A konyhát Uptonék teljesen áttervezték, most egy lenyűgöző márványsziget uralja a teret, ahol a sztár akár a reggelijét is nyugodtan elfogyaszthatja.

Egy New York-i albérletből a márványpultos konyhába csöppent Timothée Chalamet.

Forrás: Profimedia

A kert sem okoz csalódást: a közel másfél hektáros birtokon rózsakertek, téglaterasz, merülőmedence és egy saját teniszpálya is helyet kapott. Természetesen a pályát Chalamet gyorsan a saját képére formálta: kosárlabdapalánk, pingpongasztal és sportos hangulat uralja a helyet.

Sztárok Budapesten: Kylie Jenner is felbukkant

Bár Beverly Hills az új bázisa, a Dűne szereplőinek többségéhez hasonlóan Timothée Chalamet is kénytelen volt elhagyni sztárotthonát, hogy visszatérjen Magyarországra. A Dűne: Messiás forgatása miatt jelenleg Budapesten él, de szabadidejét nem egyedül tölti. Nemrég szerelmével, Kylie Jennerrel együtt látták egy hangulatos belvárosi bárban, ahogy teljes inkognitóban, visszafogottan romantikáztak.