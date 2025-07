A 90-es évek kedvenc filmje 30 éves lett: a Spinédzserek nemcsak film-, de divattörténelmet is írt

Vannak filmek, amelyek örökre ikonikusak maradnak, ilyen a Spinédzserek (Clueless) film is. Az outfitek és a film esztétikája zseniális ötletek halmaza volt, amit mai napig rendszeresen próbálnak újraalkotni, a hírességek és az átlagos divatrajongók egyaránt. Most összegyűjtöttük a legizgalmasabb divattörténelmi titkokat a 30 éve készült filmről, még a jelmeztervező is megszólalt az évforduló tiszteletére.

30 éves lett a Spinédzserek film

A Spinédzserek film 30. évfordulója

Amy Heckerling filmvígjátéka 1995. július. 19-én debütált és most, 30 évvel később még mindig az egyik örök kedvencünk maradt. A film zseniális humora, kapcsolati dinamikája, szerelmi szálai izgalmas szempontból mutatták meg a tinédzserek kaotikus világát. Ideje felemlegetnünk Cher Horowitz (Alicia Silverstone) karakterét, mert van mit tanulnunk tőle, és nem csak a divat területén!

„Azt akarom, hogy a nők próbáljanak ki különböző dolgokat, és ne féljenek a fekete színen kívül mást választani” - mondja Mona May a Spinédzserek jelmeztervezője

Mona May a nagybetűs jelmeztervező

Mona zseniális filmeket tett ikonikussá designelemeivel, és évtizedeken keresztül ösztönözte és ösztönzi még mindig a nőket arra, hogy viseljenek élénk színeket, furcsa mintákat és, ami a legfontosabb, legyenek kreatívak, ha a divatról van szó. Bár Cher, Dionne (Stacey Dash) és Tai (Brittany Murphy) a film három oszlopos főszereplője, van egy negyedik szereplő is, aki ugyanolyan, ha nem fontosabb, és ez nem más, mint maga a divat.

„[A divat] nagyon erős volt a forgatókönyvben” - emlékszik vissza May a Cluelessről szerzett első benyomásaira. „És azt hiszem, részben ezért is kaptam meg a munkát”. Heckerlinggel a rendezővel már korábban találkozott, „és tudod, kreatív formában beleszerettünk egymásba”

- nyilatkozta a jelmeztervező az amerikai Instyle magazinnak. Mona May Indiában született és Varsóban nevelkedett, majd Párizsban és New Yorkban tanult divattervezést mielőtt rátalált örök szerelmére: a jelmeztervezésre. May és Heckerling kezdettől fogva azonos képet álmodtak meg a filmnek. „A film valójában a középiskolás lányokról szólt, akik gazdagok voltak, akiknek megvolt apuci hitelkártyája, akik divatbemutatókra jártak Londonba, Párizsba, és egyszerűen mindent megkaptak, amit akartak. Ez nagyon erősen benne volt a forgatókönyvben is" - mondja May. Más szóval, ez egy teljesen más elképzelés volt a tinidivatról, mint ami a való világban történt, ahol a grunge volt az egyetemes, kötelező tinédzser-egyenruha. Az alábbi kép Mona May Instagram-oldaláról van, ahol a jelmeztervező gyakran posztol a filmről és a terveinek részleteiről.