Júliusban hó Budapesten? Ez az oka a szürreális látványnak

Színes bikinik, jéghideg fröccsök és… karácsonyfák? Budapest belvárosa úgy fest, mintha egy téli képeslapba csöppentünk volna – csak épp 30 fokban. Aki mostanában sétált a VII. vagy VIII. kerület környékén, lehet, hogy havas utcákra, rénszarvasokra és villogó karácsonyi fényekre bukkant. A jelenség nem teljesen a klímaváltozás műve – sokkal inkább Hollywoodé. Épp forgatás zajlik!

Jamie Dornan még mindig Budapesten forgat.

Forrás: PA Wire

Július közepén, havas utcák lepték el Budapestet − Milyen forgatás zajlik?

A város ugyanis egy nemzetközi szuperprodukció, a 12-12-12 című akciófilm forgatásának ad otthont. A főszerepben pedig nem más tűnik fel, mint Jamie Dornan, akit legtöbben a Szürke 50 árnyalatából ismernek, de most a bilincsek helyett inkább fegyverrel rohangál a havas utcákon, hogy elkapjon néhány igen veszélyes rosszfiút. Közben meg úgy fest, mintha épp egy decemberi kalendáriumlapról lépett volna le a budapesti forgatásra.

A film cselekménye részben karácsony idején játszódik, ezért a produkciós csapat nem spórolt a részletekkel: műhóval borították be a járdákat, fenyőfákat állítottak az aluljárók mellé, és hóemberek néznek szembe a járókelőkkel – miközben a Duna-parton a turisták továbbra is naptejet kennek egymásra.

A produkció több hetes jelenlétre rendezkedett be Budapesten, így aki szeretne egy kis karácsonyi hangulatot lopni a nyár közepébe, az most megteheti. Ráadásul a kitartóbb rajongók akár egy villanásnyi Jamie Dornan is elcsíphetik.

Szóval ha legközelebb nyári ruhában sétálva karácsonyi zenét hallasz az Astorián, ne ess pánikba – csak Hollywood jött el hozzánk, hóval, fénnyel, szívtiprókkal.