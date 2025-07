Megérkezett a magyar feliratos előzetes a Stranger Things 5. évadához

A Stranger Things 2016 óta hatalmas kedvenc, akkor láthattuk az első szériát és azóta még négy készült belőle. Az alkotók 2024-re tervezték a sorozat lezárását, de az 2125-re csúszott, most pedig már ki is jött a magyar nyelvű előzetese is. Úgy tudni, az 5. évad három részletben érkezik a Netflixre. Az első epizódok november 26-án kerülnek fel, a következők december 24-én érkeznek, az utolsó pedig december 31-én lesz látható. Úgy tudni, a franchise folytatódik a Tales from ’85 sorozattal.

Jön a Stranger Things befejező évada

Forrás: Stranger Things/Facebook

Jön a Stranger Things befejező évada

„1987 őszén járunk. Hawkinst megsebezték a közelmúlt eseményei, hőseinket pedig egyetlen cél egyesít: megtalálni és megölni Vecnát. De Vecna eltűnt, és a holléte, valamint a tervei ismeretlenek. A csapat nehéz helyzetbe kerül, amikor a kormány katonai karantén alá helyezi a várost, és igyekszik levadászni Tizenegyest, aki ismét bujkálni kényszerül. Ahogy közeledik Will eltűnésének évfordulója, egyre erősödik az ismerős rettegés. Közeleg a végső csata, és vele együtt olyan sötétség, amely pusztítóbb és halálosabb, mint bármi, amivel valaha szembesültek. A csapat minden tagjára szükségük lesz, hogy véget vessenek ennek a rémálomnak, ezért össze kell fogniuk, még egyszer utoljára” - írja a Netflix az ajánlójában a Stranger Things 5. évadáról.