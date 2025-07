Levetkőzött Halle Berry — A sztár nem bírta a sivatagi forróságot, ruha nélkül mutogatta bomba testét — FOTÓ

Nem kell ahhoz pucérra vetkőzni vagy falatnyi bikiniben mutogatnia magát egy nőnek, hogy nyilvánvaló legyen, hogy hibátlan az alakja. Halle Berry ezúttal egy 50-es évek ihlette egyrészes fürdőruhában és egy nagy fekete szalmakalapban mutatta meg, hogy a kor csak egy szám, és 58 évesen is bomba alakja van.

Halle Berry alakja 58 évesen is kifogástalan

Forrás: Corbis Entertainment

Vajon ki fotózta le Halle Berryt?

Az utóbbi időben jó pár közös utazása volt párjával, Van Hunttal, és egy hónapja arról beszélt a színésznő, hogy nem lenne ellenére a házasság sem, a mostani fotókon nem szerepel a férfi. Talán ő áll a kamera másik végén? Vagy egyedül esetleg barátnőkkel vette be a sivatagot, Ki tudja, és végül is, nem is érdekes, ki készítette a képeket, sokkal fontosabb a látvány, amit megörökített.

„Sivatagi napok, ablakok becsukva, zene bekapcsolva, sehol máshol, csak itt” — írta az Instagram-posztjában a képsorozathoz a színésznő.