Harry herceg és Meghan Markle tombol: olyannal vádolják őket, amit – szerintük– nem is követtek el

A brit sajtó a napokban számolt be arról, hogy Meredith Maines, Harry hercegék amerikai kommunikációs vezetője, Liam Maguire brit PR-szakember és Tobyn Andreae, Károly király kommunikációs titkára találkozott egymással Londonban. A Royal Over-Seas League nevű klubban tartott mítinget egy szemfüles fotós megörökítette, a képek pedig megjelentek brit sajtóban.

Tobyn Andreae és Károly király 2024. novemberében - A férfi a Buckhingam-palota kommunikációs vezetője és III. Károly király, valamint Kamilla királyné szóvivője, ő találkozott Harry herceg PR-szakemberével

Forrás: Getty Images

Károly király és Harry herceg békekötése: kiszivárgott a találkozó híre

Harry herceg és Meghan Markle teljesen kiakadt, és állítják nem az ő oldalukról szivárogtattak. Közeli forrásaik hangsúlyozták: sem Harry, sem Meghan nem adott ki információt a sajtónak, és kellemetlenül érintette őket, hogy a tárgyalás részletei nyilvánosságra kerültek. Az egyik bennfentes a Telegraphnak úgy fogalmazott: nem így képzelték el egy új korszak kezdetét.

A találkozónak nem volt hivatalos napirendje - a felek fesztelenül, egy üveg bor mellett beszélgettek -, de régen megoldatlan kérdéseket vitattak meg. Egy forrás így fogalmazott: „Hosszú az út, ami előttük áll, de most először a felek végre megnyíltak, elindult a kommunikáció.”

A palotához közel álló forrás szerint Károly király is békére vágyik, és ez a megbeszélés akár egy új fejezet kezdete is lehet apa és fia kapcsolatában. Ugyanakkor azt is hozzátette: a Harry és bátyja, Vilmos herceg közötti viszony rendezése ennél jóval bonyolultabb ügy, és sokkal nehezebb feladat lesz.

Királyi szakértők szerint azonban a találkozó inkább protokolláris jellegű volt, nem igazi béketárgyalás. Ingrid Seward királyi szakértő szerint valószínűleg csak arról volt szó, hogy az év elején kinevezett Meredith Maines formálisan is találkozott brit kollégájával.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Vilmos herceg tudott-e a találkozóról, de a szakértők úgy vélik: aligha történt volna egyeztetés az ő tudta és jóváhagyása nélkül.

A Buckingham-palota, Tobyn Andreae, valamint a Sussexiek szóvivője egyelőre nem kommentálták az ügyet. Harry legközelebb szeptemberben érkezik az Egyesült Királyságba, amikor a WellChild jótékonysági rendezvényen vesz részt – az alkalom újabb lehetőség lehet a családi viszonyok rendezésére.