Elképesztő! Magyar DJ pörgeti majd a lemezeket Jennifer Lopez előtt

A zeneiparban ugyan vannak a nagy pillanatok, és vannak azok, amikor konkrétan Jennifer Lopez előtt lépsz fel. Utóbbira készül most az egyik legnépszerűbb magyar DJ, Regán Lili, aki a világsztár vasárnapi koncertjén, az MVM Dome színpadán pörgeti majd a lemezeket, még JLo fellépése előtt.

Már mindenki tűkön ülve várja Jennifer Lopez vasárnapi koncertjét.

Forrás: Getty Images North America

DJ-pultból Hollywoodba: egy magyar lány pörgetti majd a hangulatot Jennifer Lopez előtt

A 27 éves DJ itthon és nemzetközileg is egyre nagyobb figyelmet kap, fellépett már több európai klubban is, most pedig itthon, egy világsztár előtt mutathatja meg, hogy mire képes. És nem is akármilyen körülmények között: több ezer ember, hatalmas produkció, világkörüli turné és az egyik legnagyobb világsztár.

Nagyon megtisztelő, hogy a Green Stage Production rám bízta ezt a lehetőséget, mindent bele fogok adni, hogy már az első pillanatban felpörgessem a hangulatot! Biztos, hogy felejthetetlen este lesz, amire mindannyian emlékezni fogunk!

– mondta Regán Lili, Borsonline-nak.

A koncert a „This Is Me… Now” világturné része és már most az év egyik legjobban várt budapesti koncertje.