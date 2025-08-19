Rózsaszín párduc: ha szereted Spanyolországot, ez a rózsaszínű koktél a kedvenced lesz

A Pink Panther (spanyolul: Leche de Pantera Rosa) vagyis a Rózsaszín párduc koktél már ránézésre igazi nyári csábítás. A koktél a maga halvány, krémes, rózsaszín árnyalatával a mediterrán naplementét juttatja eszünkbe, amint a horizonton a narancs és a rózsaszín összeolvad, és minden pihentető. Tipikusan az az ital, amit nem csak inni, de nézni is jó, és már az első korty után elkap bennünket az a bizonyos spanyol életérzés.
A Rózsaszín párduc koktél több spanyol tengerparti bár itallapján is feltűnik a ’80-as évektől kezdve. Az elnevezés természetesen a híres rajzfilmfigurára és a filmre utal, megidézi annak bohókás hangulatát.
Méltó kísérője a baráti beszélgetéseknek, a csajos bulizásoknak, de egy kiadós shoppigolást követően is istenien esik.
Alkoholos és alkoholmentes változata is létezik, van olyan bártender, aki tejszínhabbal koronázza meg, és van, aki jobban szereti „meztelen" verzióban. Mindkettőhöz hoztunk receptet.
A hab trükkje egyszerű: vagy tojásfehérjét ráznak fel a többi hozzávalóval együtt shakerben, vagy tejszínt használnak. A tojásfehérje légies, könnyű, szinte felhőszerű réteget ad, a tejszín pedig inkább desszertszerű jelleget.
Tedd shakerbe a jeget, öntsd rá a többi hozzávalót, és alaposan rázd össze. Pohárba szűrve tálald a koktélt, díszítsd koktélcseresznyével vagy egy vékony narancsszelettel. Ha extra nyári hangulatot akarsz, egy pici reszelt kókusz vagy csoki és színes szívószál is belefér. Ne felejtsd el lefotózni és feltölteni az Instagramra.
Hozzávalók:
Shakerbe tedd a jeget, öntsd rá a rumot, a gyümölcslevet, a kókusz- vagy mandulatejet, és a grenadint. Erősen rázd össze, amíg hűvös, homogén, krémes állagú lesz. Szűrd pohárba, díszítsd a gyümölccsel, és már kortyolhatod is a spanyol nyár ízeit.
Készítsd el bármelyiket, és hagyd, hogy a Rózsaszín Párduc varázsa elragadjon!
