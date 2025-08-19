Rózsaszín párduc: ha szereted Spanyolországot, ez a rózsaszínű koktél a kedvenced lesz

A Pink Panther (spanyolul: Leche de Pantera Rosa) vagyis a Rózsaszín párduc koktél már ránézésre igazi nyári csábítás. A koktél a maga halvány, krémes, rózsaszín árnyalatával a mediterrán naplementét juttatja eszünkbe, amint a horizonton a narancs és a rózsaszín összeolvad, és minden pihentető. Tipikusan az az ital, amit nem csak inni, de nézni is jó, és már az első korty után elkap bennünket az a bizonyos spanyol életérzés.

A Rózsaszín párduc koktél habos változata már-már desszert

Forrás: Shutterstock

Bohókás, játékos: ez a Rózsaszín párduc koktél

A Rózsaszín párduc koktél több spanyol tengerparti bár itallapján is feltűnik a ’80-as évektől kezdve. Az elnevezés természetesen a híres rajzfilmfigurára és a filmre utal, megidézi annak bohókás hangulatát.

Méltó kísérője a baráti beszélgetéseknek, a csajos bulizásoknak, de egy kiadós shoppigolást követően is istenien esik.

Alkoholos és alkoholmentes változata is létezik, van olyan bártender, aki tejszínhabbal koronázza meg, és van, aki jobban szereti „meztelen" verzióban. Mindkettőhöz hoztunk receptet.

Habos Pink Panther

A hab trükkje egyszerű: vagy tojásfehérjét ráznak fel a többi hozzávalóval együtt shakerben, vagy tejszínt használnak. A tojásfehérje légies, könnyű, szinte felhőszerű réteget ad, a tejszín pedig inkább desszertszerű jelleget.

Elkészítés

Tedd shakerbe a jeget, öntsd rá a többi hozzávalót, és alaposan rázd össze. Pohárba szűrve tálald a koktélt, díszítsd koktélcseresznyével vagy egy vékony narancsszelettel. Ha extra nyári hangulatot akarsz, egy pici reszelt kókusz vagy csoki és színes szívószál is belefér. Ne felejtsd el lefotózni és feltölteni az Instagramra.

Hozzávalók 40 ml fehér rum vagy gin (attól függően, mennyire szereted erősen)

80 ml ananászlé vagy maracuja-lé (a trópusi édességért)

40 ml sűrített tej (ez adja a krémes állagot és a pasztell rózsaszínt)

20 ml grenadin (a színért és az enyhe gyümölcsös ízért)

Jégkocka bőségesen

"Meztelen" rózsaszín párduc, amit a grenadine színez pinkre Forrás: Shutterstock

„Meztelen párduc” (hab nélküli, klasszikus verzió)

Hozzávalók: 40 ml fehér rum vagy gin

80 ml ananász- vagy mangólé (trópusi hangulat!)

10 ml kókusztej vagy mandulatej (csak a krémesség kedvéért)

20 ml grenadine (szín és édes gyümölcsös íz)

Jégkocka

Díszítés: friss eper, cseresznye, vagy egy kis mentalevél

Elkészítés

Shakerbe tedd a jeget, öntsd rá a rumot, a gyümölcslevet, a kókusz- vagy mandulatejet, és a grenadint. Erősen rázd össze, amíg hűvös, homogén, krémes állagú lesz. Szűrd pohárba, díszítsd a gyümölccsel, és már kortyolhatod is a spanyol nyár ízeit.