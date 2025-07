Nicola Peltz meztelen fotót posztolt: ezzel mondott köszönetet Elton Johnnak

Brooklyn Beckham felesége az Instagramon osztott meg egy galériát a St. Tropez-i vakációjukról. Nicola Peltz meztelen fotót is mutatott magáról. A poszt zenei aláfestést is kapott, Elton John és Dua Lipa közös slágerét, a Cold Heartot - egyesek szerint Nicola ezzel tiszteleg a legendás zenész előtt. A fotót férje, Brooklyn Beckham készítette, ezt a kommentekben maga is megerősítette.

Nicola Peltz meztelenül a fürdőkádban

Forrás: Instagram

Nicola Peltz meztelen fotóval mondott köszönetet Elton Johnnak

A bejegyzés néhány órával azután jelent meg, hogy kiderült: Elton John meghívta a házaspárt ebédre a cannes-i La Guerite étterembe. A legendás zenész, aki több mint 30 éve barátja David és Victoria Beckhamnek, próbálta rendezni a feszültségeket, amelyek az utóbbi hónapokban megosztják a Beckham családot. A The Sun szerint Elton arra kérte Brooklynt, hogy próbálja meg elsimítani a helyzetet szüleivel.

Egy forrás szerint a legendás énekes „nem akart állást foglalni”, egyszerűen azt szeretné, ha mindenki békében élne. A zenész egyfajta „lelki tanácsadóként” próbálta segíteni a fiatal párt. Az informátor szerint Nicola nagyon hálás volt, ezért választotta Elton John dalát a galériájához.