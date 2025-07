Tragikus búcsú: pár nappal a halála előtt még posztolt Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere 76 éves korában hunyt el. Halálhírét a családja jelentett be július 22-én este. A zenész halála előtt három nappal még aktív volt a közösségi médiában, legutolsó posztjában egy róla szóló mozifilm bemutatóját jelentette be.

Ozzy Osbourne 2022-ben

Forrás: Getty Images

Ozzy Osbourne utolsó üzenete a világnak

Ozzy Osbourne néhány nappal halála előtt az Instagramon jelentette be a róla készülő koncertfilmet.

„Izgatottan jelentjük be a Back To The Beginning mozibemutatóját: az Ozzy’s Final Bow 2026 elején érkezik. A nagyjátékfilmes koncertfilm Ozzy Osbourne és a Black Sabbath örökségének nagyvásznas ünneplése lesz, megörökítve Ozzy utolsó meghajlásának nyers erejét és érzelmi súlyát szülővárosában, Birminghamben.”

Ozzy Osbourne halála: családja körében távozott a rocklegenda

A zenész halálát a családja közleményben jelentette be:

„Szavakkal ki nem fejezhető szomorúsággal kell bejelentenünk, hogy szeretett Ozzy Osbourne-unk ma reggel elhunyt. A családjával volt, és szeretet vette körül. Kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a családunk magánéletét ebben az időben. – Sharon, Jack, Kelly, Aimee és Louis” - írták.

A közösségi médiát pillanatok alatt elárasztották a részvétnyilvánítások. Egy rajongó azt írta: „Nyugodj békében, legenda.” Egy másik így emlékezett: „Nyugodjon békében az egyik legnagyobb legenda, aki valaha élt.” Többen hálájukat fejezték ki: „Köszönöm mindazt, amivel hozzájárultál ehhez a világhoz, Ozzy. Szeretünk téged!”

Egy másik kommentelő így búcsúzott: „Köszönjük a sok emléket, hiányozni fogsz!”