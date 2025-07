Nem érted el a ponthatárt? Ne ess pánikba – Ezek a lehetőségek még nyitva állnak előtted

Először is: lélegezz. Igen, komolyan. Egy hosszú, mély levegő. Nem, nem azért, mert ez most valami spirituális öntisztulás kezdete, hanem mert ez tényleg csak egy állomás. Nem a vég, nem kudarc, csak egy új út kezdete, ami lehet, hogy jobban is passzol hozzád, mint gondolnád. Szóval nincs meg a ponthatár? No para, mutatjuk mik a lehetősek!

Nincs meg a ponthatár? Nyugi, nincs minden veszve!

Útmutató arra az esetre, ha nem érted el a ponthatárt

A felvételi eredmények napján a közösségi média hirtelen megtelik örömkönnyes sztorikkal, pezsgős koccintásokkal és „felvettek!!!” posztokkal. És te ott ülsz, nézel egy „Nem érte el…” kezdetű üzenetet, miközben a család már a gólyabálra gondol.

De itt jön a jó hír: nincs minden veszve. Sőt, rengeteg mindent nyertél most, még ha ezt elsőre nehéz is elhinni. Nézzük, mit tehetsz, ha az egyetem idén még nem a te sztorid része.

1. Pótjelentkezés – Avagy második esély, teljesen legálisan

A leggyakoribb és legkézenfekvőbb lépés a pótjelentkezés. Július végétől indul a felvi.hu-n, és egészen augusztus közepéig tart. Itt már csak önköltséges vagy felszabadult állami helyekre lehet jelentkezni. Ha tényleg szeretnél tanulni, ez még mindig egy működő opció. Lehet, hogy kicsit mélyebbre kell nyúlni a zsebbe, de később, ha jól teljesítesz, akár át is kerülhetsz állami finanszírozásba.

Pro tipp: nézz körül az olyan szakok között is, amik eddig eszedbe se jutottak. Lehet, hogy ott vár rád az igazi szerelem vagy legalábbis egy elfogadható kapcsolat pár szemeszterre.

2. OKJ már nincs, de a szakképzés él és virul

Ha inkább valami gyakorlatiasra vágysz, ott a szakképzés. Az OKJ-s rendszer már megszűnt, de a technikumokban és szakképző iskolákban továbbra is elérhetők piacképes, 1-2 éves képzések. Informatika, turizmus, logisztika, egészségügy – csak győzd átnyálazni, mi érdekel. Ráadásul ezek után később akár beszámítással is folytathatod egyetemet.

3. Külföldi lehetőségek – Erasmus helyett Erasmus+

Ha eddig a „maradjunk itthon, biztonságban” elv vezérelt, most lehet, hogy épp itt az ideje kicsit merészebbnek lenni. Rengeteg külföldi egyetem és nyelviskola kínál programokat, akár ösztöndíjjal is. Anglia már nem EU, de Németország, Hollandia, Ausztria? Még mindig simán játszik, és egy kis tapasztalatszerzés még senkinek nem ártott.