Meghalt a Batman és a Rambo sztárja: a híres színész a rengerparton lett rosszul

A helyi beszámolók szerint Alon Aboutboul reggeli úszás után jött ki a vízből, majd azt mondta a közelében tartózkodóknak, hogy rosszul érzi magát. Néhány pillanattal később összeesett. A mentők a bejelentést követően, 8 óra 22 perckor érkeztek a helyszínre, és csaknem egy órán át próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

Alon Aboutboul 60 éves korában hunyt el

Forrás: Getty Images

Alon Aboutboult számos hollywoodi producióban szerepelt

A színész több mint négy évtizedes pályafutása során számos izraeli filmben és sorozatban tűnt fel, de Hollywoodban is több emlékezetes szerepet kapott. Nemzetközi hírnevet hozott számára Christopher Nolan Batman-trilógiájának záródarabja, amelyben Dr. Pavelt, egy orosz atomfizikust alakította. A karaktert a film nyitójelenetében Tom Hardy legendás gonosztevője, Bane rabolja el egy CIA-gépről.

Alon Aboutboul korábban szerepelt Steven Spielberg München című filmjében is, amely az 1972-es müncheni olimpiai merényletet követő izraeli megtorló akciókat dolgozta fel. Emellett látható volt olyan népszerű sorozatokban, mint a Snowfall, amelyben 25 epizódon át játszott Damson Idris oldalán, valamint feltűnt a Body of Lies, az NCIS: Los Angeles, a Law & Order: SVU és a Homeland című produkciókban is.

A színészt a felesége és négy gyermeke gyászolja.