Sármos és elképesztően izmos Hollywood legkölyökképűbb ötvenese: Ryan Phillippe-től még mindig elolvadunk

Néhány hónap és 51 éves lesz a Kegyetlen játékok kisfiús sztárja. Ryan Phillippe 2011-ben volt látható utoljára hazai mozivásznakon, de most a Motorheads (Verdák szerelmesei) sorozatban ismét feltűnik és nem is akárhogyan.

Ryan Phillippe jó pár évet letagadhatna, ha akarna...

Forrás: Getty Images North America

Ryan Phillippe 50 felett vonzóbb, mint valaha

Ryan Phillippe a ’90-es évek egyik legnagyobb szívtiprójaként robbant be Hollywoodba. Igazi sztárrá olyan filmeknek köszönhetően vált, mint a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, a Szeress, ha tudsz, és főként a Kegyetlen játékok.

Az utóbbi időben azonban keveset hallhattunk róla, most azonban újra a figyelem középpontjába került a Motorheads sorozattal, amelyben érett férfias kisugárzásával, no és kisportolt testével vonzza magára a tekinteteket éppúgy, mint ahogyan évekkel ezelőtt is tette Miamiban.

Egy jól sikerült szexjelenettel legenda lett

Ha nosztalgiáznál, akkor pedig mutatunk egy részletet a Kegyetlen játékokból is, amelyben akkori barátnőjével és későbbi (mára ex-) feleségével, Reese Witherspoonnal, akivel két közös gyermekük született, játszott együtt. Közös szexjelenetük pedig olyan jól sikerült, hogy utána a néző nagy része meg volt győződve róla: élesben hancúroztak a kamerák előtt, és interjúban kellett tisztázniuk ennek ellenkezőjét.

Zűrös magánéletéről több szó esett, mint a szerepeiről

Magánélete az elmúlt évtizedekben kifejezetten mozgalmas volt. Reese Witherspoonnal nyolc év házasság után váltak el, ami után két közös gyermekük felügyeleti joga miatt komoly jogi viták alakultak ki. Alexis Knapp modellel mindössze egy évig alkottak egy párt, és a szakításuk után született meg közös gyermekük. Rövidebb ideig olyan hírességekkel is kapcsolatban állt, mint Amanda Seyfried, Lindsay Lohan, Rihanna vagy Demi Lovato.