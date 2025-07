Tüzes sorozat robbant be júliusban - A Kingsman jóképű sztárja most lángoló rejtélyek nyomába ered

Azt gyerekként te is megtanultad, és ősileg kódolva is van benned, hogy a tűz veszélyes lehet, főleg ha elszabadul, vagy ha rossz kezekbe kerül. Azonban a piromániások ezt teljesen másképp gondolják, ezt pedig Dave Gudsen tűzvizsgáló (Taron Egerton), az új Smoke, vagyis a Füst című sorozat főszereplője tudja a legjobban. A főszerepet játszó walesi származású Taron Egertont nemcsak a Kingsmanből, hanem az Elton John életét feldolgozó Rocketmanből, és az Eddie, a sas című filmből is ismerheted.

Taron Egerton számára furcsa volt a Smoke-ban játszott karaktere, de élvezte a kihívást

Smoke, vagyis a Füst

A Smoke sorozat június végén érkezett az első részével. A történet szerint egy volt tűzoltó egy trauma után, tűzvizsgáló lesz, és napi szinten gyújtogatókat buktat le. Azonban Los Angeles városát két sorozatgyújtogató tartja rettegésben, és ekkor kapja meg új társát, a korábban tengerészgyalogosként szolgáló nyomozónőt, akit a rendőrség előélete miatt a tűzvizsgálókhoz száműz. A tapasztalt tűzszakértő és az éles eszű, rendkívül határozott rendőrnő ered a két rejtélyes tűzgyújtó nyomába. A nyomozás mindig új meglepetéseket hoz.

Miért lángolhat a szíved ezért a sorozatért?

Az igaz történet által ihletett sztori nemcsak egy új megközelítést hoz a gyújtogatók, és a tűz világáról, de a rendező és az operatőrök által létrehozott képi világ olyan szemszögből, és részletességgel ránt be az eseményekbe, amivel eddig sorozat még nem igazán próbálkozott. Ehhez csatlakoznak a különleges hangulatú zenék is. A főcímdal például erre egy kiváló példa. Érdekesség, hogy a főként vígjátékszerepeivel ismertséget szerző Greg Kinnear a Lesz ez még így se! sztárja is feltűnik a sorozatban, a morgós kapitány szerepében.

A Smoke sorozat sztárjai a premieren

Pirománia

A pszichológia szerint a gyújtogatás iránti vágy, azaz a pirománia egy kóros impulzuskontroll-zavar, aminek a tünetei már hatéves korban megjelenhetnek. Főként férfiakat érint. A piromániások szeretnek tüzet gyújtani, nézni, és a pusztítását követni, ez okoz nekik örömet, de mindig vigyáznak, hogy ne sérüljenek meg. A hátterében a szakértők szerint rendkívül erős szorongás, stressz állhat. Azonban, ha szeretnél többet megtudni a tűzgyújtások árnyaltabb világáról, és a gyújtogatók elméjéről, akkor a Smoke izgalmas története sok mindenre magyarázatot adhat. Az Apple streamingjén már be is csatlakozhatsz.