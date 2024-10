Ők a leggazdagabb 30 év alatti hírességek: mesés vagyonnal rendelkeznek

Harry Styles lett a leggazdagabb 30 év alatti brit sztár, vagyona 200 millió fontra rúg. Az egykori One Direction együttes énekese a Heat magazin éves gazdaglistáján az első helyre került, csaknem kétszeres értéket elérve a második helyen álló Dua Lipa vagyonához képest, aki 104 millió fonttal büszkélkedhet. Harry értéke elképesztő módon megugrott, hiszen amikor 2016-ban a One Direction feloszlott, vagyona még „csak” 37 millió font volt.

Ők a leggazdagabb 30 év alatti brit hírességek

Forrás: WireImage

A Pókember-filmekből ismert Tom Holland 30,6 millió fontos vagyonával a kilencedik helyről a harmadikra ugrott az idei listán. A magazin külön kategóriákat is kialakított a nemzetközi hírességek, Team GB sportolói és a leggazdagabb háziállatok számára is. Taylor Swift elkényeztetett macskája, Olivia Benson – akinek saját termékcsaládja is van, és szerepelt a Diet Coke reklámjában – a világ leggazdagabb háziállataként 62 millió fontot ér, ami több mint kétszerese Tom Holland vagyonának. Maga Taylor Swift azonban nincs a listán, mivel már betöltötte a 30. életévét.

A brit sportolók közül a búvár Tom Daley a leggazdagabb a Team GB-ben, vagyona 14 millió font. A nemzetközi listát a reality-sztár Kylie Jenner vezeti, aki 770 millió fonttal büszkélkedhet.

A magazin becslései alapján Dua Lipa vagyonát brandmegállapodások, turnék és 2020-as, Future Nostalgia című sikeres albuma gyarapította.

