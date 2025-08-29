A legsármosabb 50 feletti színészek toplistája: ki nem találnád, ki előzte meg Pedro Pascalt a dobogón

Talán még soha ennyi kortalan szívtipró nem élt Hollywoodban, mint napjainkban. Egyre több az olyan 50 év feletti színész, aki bizonyítja, hogy a kor csak egy szám, és a férfi valóban olyan, mint egy jó bor. Nem véletlen, hogy az AARP által összeállított 25-ös toplistáról hiányzik néhány nagynevű nőcsábász, mit például Ben Affleck. A legmeglepőbb azonban mégsem a hiányzók neve, hanem hogy az, hogy ki lett végül a szakértők által összeállított lista első helyzettje: nem, nem Brad Pitt és nem Pedro Pascal. Lássuk a legsármosabb 50 feletti színészek toplistáját!

Pedro Pascal a második helyen szerepel a legsármosabb 50 feletti színészek listáján

Forrás: Getty Images Europe

A legsármosabb 50 feletti színészek toplistáját Idris Elba vezeti

Az AARP magazin a toplistája összeállítása során arra helyezte a hangsúlyt, hogy olyan férfiakat válasszon, akiknek a stílusa, és a kinézete is kiállta az idő próbáját. Az alábbi 25-ös listán csak olyan férfiak szerepelnek, akik az életük minden területén képviselik a maszkulinitást, és a hibátlan megjelenést, akár a filmvilágról, akár a valóéletről van szó. Nem csak jóképűek, hanem a kisugárzásukból is árad a férfienergia.

Idris Elba Pedro Pascal Noah Wyle George Clooney Denzel Washington Brad Pitt Daniel Craig Patrick Dempsey Dwayne Johnson Keanu Reeves Colman Domingo Matt Damon Matthew McConaughey Morris Chestnut Jon Hamm Javier Bardem Ricky Martin Rob Lowe Benjamin Bratt Hugh Jackman Pierce Brosnan Ken Watanabe Billy Porter Robert Downey Jr. Jamie Foxx

Bár a rangsorolás mindenki számára szubjektív lehet, az biztos, hogy az itt szereplő sztárok bárki toplistájára beférnének.