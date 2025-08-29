Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A legsármosabb 50 feletti színészek toplistája: ki nem találnád, ki előzte meg Pedro Pascalt a dobogón

2025.08.29.
Nem mindennapi toplistát állított össze az egyik legnagyobb filmesmagazin. Az AARP ugyanis rangsorolta a legsármosabb 50 feletti színészt a kinézetük, és a filmvilágra gyakorolt hatásuk alapján.

Talán még soha ennyi kortalan szívtipró nem élt Hollywoodban, mint napjainkban. Egyre több az olyan 50 év feletti színész, aki bizonyítja, hogy a kor csak egy szám, és a férfi valóban olyan, mint egy jó bor. Nem véletlen, hogy az AARP által összeállított 25-ös toplistáról hiányzik néhány nagynevű nőcsábász, mit például Ben Affleck. A legmeglepőbb azonban mégsem a hiányzók neve, hanem hogy az, hogy ki lett végül a szakértők által összeállított lista első helyzettje: nem, nem Brad Pitt és nem Pedro Pascal. Lássuk a legsármosabb 50 feletti színészek toplistáját!

Pedro Pascal a második helyen szerepel a legsármosabb 50 feletti színészek listáján
Pedro Pascal a második helyen szerepel a legsármosabb 50 feletti színészek listáján
Forrás: Getty Images Europe

A legsármosabb 50 feletti színészek toplistáját Idris Elba vezeti

Az AARP magazin a toplistája összeállítása során arra helyezte a hangsúlyt, hogy olyan férfiakat válasszon, akiknek a stílusa, és a kinézete is kiállta az idő próbáját. Az alábbi 25-ös listán csak olyan férfiak szerepelnek, akik az életük minden területén képviselik a maszkulinitást, és a hibátlan megjelenést, akár a filmvilágról, akár a valóéletről van szó. Nem csak jóképűek, hanem a kisugárzásukból is árad a férfienergia.

  1. Idris Elba
  2. Pedro Pascal
  3. Noah Wyle
  4. George Clooney
  5. Denzel Washington
  6. Brad Pitt
  7. Daniel Craig
  8. Patrick Dempsey
  9. Dwayne Johnson
  10. Keanu Reeves
  11. Colman Domingo
  12. Matt Damon
  13. Matthew McConaughey
  14. Morris Chestnut
  15. Jon Hamm
  16. Javier Bardem
  17. Ricky Martin
  18. Rob Lowe
  19. Benjamin Bratt
  20. Hugh Jackman
  21. Pierce Brosnan
  22. Ken Watanabe
  23. Billy Porter
  24. Robert Downey Jr.
  25. Jamie Foxx

Bár a rangsorolás mindenki számára szubjektív lehet, az biztos, hogy az itt szereplő sztárok bárki toplistájára beférnének.

