Ezektől az apró részletektől lett felejthetetlen az Alkonyat: kulisszatitkokat árult el a rendezőnő

Az Alkonyat 2008-ban indult világhódító útjára, és máig meghatározó alkotás maradt a vámpírromantikát kedvelők körében. A rendező, Catherine Hardwicke a 2025-ös Mediterrane Filmfesztiválon osztott meg eddig ismeretlen részleteket az első rész forgatásáról.

Catherine Hardwicke az Alkonyat filmekről mesélt

Forrás: Getty Images Europe

Az Alkonyat kulisszatitkai: tiltott színek és rögtönzött jelmezek

A film látványvilágának egyik fontos eleme volt, hogy bizonyos színek teljesen hiányoznak belőle. Hardwicke elmondta: a Cullen család tagjai kizárólag szürkét, kéket, ezüstöt, feketét és fehéret viselhettek. „A sárga, a narancssárga és a piros nem szerepelhetett a filmben. Ha végignézzük, valóban nincs senki ilyen színű ruhában” – mondta a rendezőnő.

Az első csókjelenethez viselt jelmezek sorsa is különös módon alakult: Kristen Stewart nem talált megfelelő felsőt, mire kiszúrta a rendezőnő pólóját. Több ruhát is próbált, de egyik sem tetszett, így került a rendezőnő pólója a jelenetbe.

Catherine Hardwicke szerint Bella karakterének ruhái szintén tudatos váltást tükröznek. A történet elején földszíneket visel, később viszont a Cullen család árnyalataiban jelenik meg – ezzel is érzékeltetve, hogy egyre közelebb kerül hozzájuk.

Ha tesztelnéd magad, mint rajongó, itt találod az Alkonyat kvízünket.

„Olyan jelenetet akartam csinálni, amely megmutatja, milyen csodálatos dolog szerelmesnek lenni egy vámpírba. Milyen érzés, amikor először vagy őrülten szerelmes? Hogyan mutathatnám ezt be? Szóval előálltam az ötlettel: csináljunk egy őrült jelenetet a fák tetején" - emlékezett vissza Cathrine.

Egy pókmajom és egy baseballmeccs

A film egyik legismertebb mondatát, a „Jól kapaszkodj, te ki pókmajom!” felszólítást Robert Pattinson választotta. Hardwicke előre összeállított egy listát alternatív párbeszédekkel, hogy mélyítse a Bella és Edward közötti kapcsolatot. Ebből a listából Pattinson választotta ki a később ikonikussá lett sort.

A stábtagok közötti kapcsolat erősítésére a rendezőnő közös baseballedzést szervezett. Olyan közös élményt akart, ami összekovácsolja a csapatot. Vért nem ittak közösen, de egy jó meccs segített: a színészek között, olyan összhang alakult ki, ami ritka kincs Hollywoodban.