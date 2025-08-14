Ez a fiatal nő a legnagyobb esélyes: ő lehet a rettegett Anna Wintour utódja

Ahogy megírtuk, Anna Wintour több évtizedes pályafutása egyik legmeghatározóbb pozíciójáról mond le. A főszerkesztő azonban csak az amerikai kiadás éléről távozik, miközben globális szerepeit továbbra is megtartja. Az utódját hamarosan meg is nevezik, a legesélyesebbnek a 39 éves Chloe Malle-t tartják, aki így a szerkesztőségi tartalomért felelős vezetői poszt fő esélyese.
A Page Six értesülései szerint a Condé Nast vezetői, köztük Roger Lynch vezérigazgató, már leszűkítették a jelöltek listáját, és Chloe Malle az utolsó fordulóban van. Malle a Vogue.com szerkesztőjeként szerzett hírnevet, és munkatársai egyik kedvence. Eszerint a Vogue legendás főszerkesztője, Anna Wintour hamarosan átadja a stafétabotot Chloe Malle-nek, aki nem főszerkesztői pozícióban, hanem a divatlap online szerkesztőjeként dolgozik majd. Anna Wintour és a Vogue nem árult el semmi konkrétumot, így persze még meglepetés is lehet az új szerkesztő személye.
Chloe Malle Candice Bergen színésznő és Louis Malle francia filmrendező lánya. Nemrég interjút készített Lauren Sanchezzel a Vogue címlapjára. Ez még azelőtt történt, hogy a színésznő kimondta volna az igent a milliárdos üzletembernek, Jeff Bezosnak.
Az új szerkesztő személyét várhatóan a New York-i Divathét kezdetéig jelentik be, amely szeptember 11-én kezdődik és szeptember 16-ig tart.
