Ez a fiatal nő a legnagyobb esélyes: ő lehet a rettegett Anna Wintour utódja

Ahogy megírtuk, Anna Wintour több évtizedes pályafutása egyik legmeghatározóbb pozíciójáról mond le. A főszerkesztő azonban csak az amerikai kiadás éléről távozik, miközben globális szerepeit továbbra is megtartja. Az utódját hamarosan meg is nevezik, a legesélyesebbnek a 39 éves Chloe Malle-t tartják, aki így a szerkesztőségi tartalomért felelős vezetői poszt fő esélyese.

Anna Wintour csak az amerikai Vogue éléről távozik

Anna Wintour helyére Chloe Malle érkezhet

A Page Six értesülései szerint a Condé Nast vezetői, köztük Roger Lynch vezérigazgató, már leszűkítették a jelöltek listáját, és Chloe Malle az utolsó fordulóban van. Malle a Vogue.com szerkesztőjeként szerzett hírnevet, és munkatársai egyik kedvence. Eszerint a Vogue legendás főszerkesztője, Anna Wintour hamarosan átadja a stafétabotot Chloe Malle-nek, aki nem főszerkesztői pozícióban, hanem a divatlap online szerkesztőjeként dolgozik majd. Anna Wintour és a Vogue nem árult el semmi konkrétumot, így persze még meglepetés is lehet az új szerkesztő személye.

Úgy tudni, Chloe Malle a legesélyesebb a posztra

Malle híres filmes család sarja

Chloe Malle Candice Bergen színésznő és Louis Malle francia filmrendező lánya. Nemrég interjút készített Lauren Sanchezzel a Vogue címlapjára. Ez még azelőtt történt, hogy a színésznő kimondta volna az igent a milliárdos üzletembernek, Jeff Bezosnak.

