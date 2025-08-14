Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ez a fiatal nő a legnagyobb esélyes: ő lehet a rettegett Anna Wintour utódja

stafétabot Vogue Anna Wintour
Még folyik a kiválasztás az amerikai Vogue vezető poziciójáért. Azt azonban már lehet tudni, ki tartanak a befutónak Anna Wintour helyére.

Ahogy megírtuk, Anna Wintour több évtizedes pályafutása egyik legmeghatározóbb pozíciójáról mond le. A főszerkesztő azonban csak az amerikai kiadás éléről távozik, miközben globális szerepeit továbbra is megtartja. Az utódját hamarosan meg is nevezik, a legesélyesebbnek a 39 éves Chloe Malle-t tartják, aki így a szerkesztőségi tartalomért felelős vezetői poszt fő esélyese.

Anna Wintour at The 78th Annual Tony Awards held at Radio City Music Hall on June 08, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Variety via Getty Images)
Anna Wintour csak az amerikai Vogue éléről távozik 
Forrás: Variety/Getty Images

Anna Wintour helyére Chloe Malle érkezhet 

A Page Six értesülései szerint a Condé Nast vezetői, köztük Roger Lynch vezérigazgató, már leszűkítették a jelöltek listáját, és Chloe Malle az utolsó fordulóban van. Malle a Vogue.com szerkesztőjeként szerzett hírnevet, és munkatársai egyik kedvence. Eszerint a Vogue legendás főszerkesztője, Anna Wintour hamarosan átadja a stafétabotot Chloe Malle-nek, aki nem főszerkesztői pozícióban, hanem a divatlap online szerkesztőjeként dolgozik majd. Anna Wintour és a Vogue nem árult el semmi konkrétumot, így persze még meglepetés is lehet az új szerkesztő személye.

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 12: Chloe Malle attends an evening hosted by Monica Vinader to celebrate Fashion Artist Jenny Walton's illustrations of the iconic Signature bangle on September 12, 2016 in New York City. (Photo by Rabbani and Solimene Photography/Getty Images for Monica Vinader,)
Úgy tudni, Chloe Malle a legesélyesebb a posztra
Forrás: Getty Images North America

Malle híres filmes család sarja

Chloe Malle Candice Bergen színésznő és Louis Malle francia filmrendező lánya. Nemrég interjút készített Lauren Sanchezzel a Vogue címlapjára. Ez még azelőtt történt, hogy a színésznő kimondta volna az igent a milliárdos üzletembernek, Jeff Bezosnak.

LOS ANGELES, CA - JANUARY 06: Candice Bergen (L) and Chloe Malle attend HBO's Official 2019 Golden Globe Awards After Party on January 6, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by FilmMagic/FilmMagic for HBO)
Chloe Malle Candice Bergen színésznő és Louis Malle francia filmrendező lánya
Forrás: FilmMagic, Inc

Az új szerkesztő személyét várhatóan a New York-i Divathét kezdetéig jelentik be, amely szeptember 11-én kezdődik és szeptember 16-ig tart.

Így festett Anna Wintour lemondása után az első nyilvános megjelenésén

Csak az amerika Vogue főszerkesztői pozíciójáról mondott le az ikonikus divatdiktátor. Anna Wintour ezután is a divatvilág befolyásos személyisége marad.

Anna Wintour visszavonul: 37 év után új vezetőt keresnek az ikonikus divatlap élére az Egyesült Államokban

Több évtizedes pályafutása egyik legmeghatározóbb pozíciójáról mond le a Vogue főszerkesztője. Anna Wintour csak az amerikai kiadás éléről távozik, miközben globális szerepeit továbbra is megtartja.

Anna Wintour végre elárulta, miért visel mindig fekete napszemüveget

Anna Wintour, a Vogue magazin ikonikus főszerkesztője már évtizedek óta a divatipar egyik legismertebb arca. Fekete napszemüvege elválaszthatatlan része a megjelenésének. Most egy ritka interjú során, végre maga osztotta meg, miért nem láthatjuk szemüveg nélkül.


 

