Anna Wintour visszavonul: 37 év után új vezetőt keresnek az ikonikus divatlap élére az Egyesült Államokban

Megtörtént az, amire kevesen számítottak: Anna Wintour lemond az amerikai Vogue főszerkesztői posztjáról. Helyére új vezetőt keresnek, de Wintour a többi pozícióját megtartja.

Forrás: Variety

Anna Wintour 1988 óta vezette a lapot

Lapinformációk szerint Anna Wintour a hét elején közölte kollégáival, hogy visszalép az amerikai Vogue főszerkesztői pozíciójából. A 75 éves médiavezető 1988 óta töltötte be ezt a szerepet, miután a néhai Grace Mirabellát váltotta. Ezt megelőzően, 1985 és 1987 között a brit Vogue szerkesztőségének élén állt. A lap beszámolója szerint a Condé Nast új szerkesztőségi tartalomvezetőt keres az Egyesült Államokba, miközben Anna Wintour globális pozíciói megmaradnak. Az amerikai Vogue mellett Wintour a Condé Nast tartalomigazgatója is marad, amely magazin szerkesztőségi irányvonalaiért is felelős. Emellett továbbra is ellátja a Vogue globális szerkesztőségi igazgatói feladatait. A Condé Nast négy évvel ezelőtti átszervezése óta minden piacon szerkesztőségi tartalomvezető felel az egyes lapokért, akiket egy központi globális igazgató irányít – ez a szerep jelenleg Wintouré és ha igazak a hírek, az övé is marad.

Utalt már a lemondására Bár a mostani bejelentés váratlanul érkezett, Anna Wintour már korábban is nyilatkozott a jövőjével kapcsolatban a BBC News 2023 decemberében adott interjújában. Amikor arról kérdezték, meddig tervezi betölteni a Vogue-nál betöltött szerepét, így válaszolt: „Nem tervezem otthagyni az állásomat.” Majd hozzátette: „Jelenleg.”

A Vogue szimbóluma volt (és az is marad)

Wintour évtizedeken át szimbóluma volt a Vogue márkának. Jellegzetes megjelenése – bubifrizura és sötét napszemüveg – ikonikussá vált a divatvilágban. Anna Wintour 1995 óta tölti be a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum Costume Institute gálájának elnöki tisztségét, és neki tulajdonítják, hogy a Met-gálát a nemzetközi szórakoztatóipar és a divat legkiemelkedőbb eseményévé formálta. A Condé Nast korábbi közleménye szerint Wintour hivatali ideje alatt több mint 400 millió dollárt – körülbelül 290 millió fontot – gyűjtött adományként a múzeum számára.