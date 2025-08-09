Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat

David Beckham békejobbot nyújtott Brooklynnak: kérdés, a fiú viszonozza-e apja gesztusát

viszály David Beckham Brooklyn Beckham
Az egykori futballista pénteken lájkolta fia, Brooklyn legújabb Instagram-bejegyzését családon belüli feszültség ellenére. David Beckhamnek nagyon hiányozhat a fia, akit hónapok óta nem látott.

Bár a Beckham családban nincs jele a békülésnek, legalábbis Brooklyn nem közeledik a szüleihez és testvéreihez, David Beckham szeretettel fordul legidősebb fia felé, és ezt az Instagramon is kifejezte. 

David Beckham közeledne Brooklynhoz
David Beckham közeledne Brooklynhoz
Forrás: French Select

Brooklyn spagettijét lájkolta David Beckham

A feszültségek és a teljes eltávolodás ellenére David Beckham támogatóan reagált fia legújabb közösségimédia-posztjára, amelyben Brooklyn a spagetti carbonara receptjét mutatta be lépésről lépésre. A saját szószmárkát is piacra dobó Brooklyn a héten osztotta meg a videót követőivel, édesapja pedig lájkolta a bejegyzést - szúrta ki a Daily Mail

A minap főzési módszerével verte ki a biztosítékot Brooklyn

A 26 éves Beckham a Cloud 23-at népszerűsítette egy videóban, ám a kommentelők inkább a főzési módszerére figyeltek fel. A felvételen az látható, ahogy egy fazekat merít a tengerbe a jacht fedélzetén, majd a sós vizet felhasználva főzi meg a tésztát a paradicsomos szószt, amelyhez saját termékét is hozzáadja. 

Brooklyn Beckham, Victoria és David Beckham legidősebb fia állítólag még júniusban közölte családjával, hogy nem kíván többé kapcsolatot tartani velük. A 26 éves Brooklyn – aki jelenleg feleségével, a 30 éves Nicola Peltz-cel él Los Angelesben – nemcsak a közös csoportos beszélgetésektől lépett ki, de családtagjai privát üzeneteire sem reagál.

David Beckham megpróbálta eltüntetni a kopasz foltot a fején: nem nagyon sikerült neki - FOTÓ

Az egykori sztárfocista saját maga vágta le a haját - de nem kellett volna... A dolog balul sült el: hatalmas kopasz folt lett a feje tetején. David Beckham megpróbálta helyrehozni a helyrehozhatatlant.

David Beckham megpróbálta eltüntetni a kopasz foltot a fején: nem nagyon sikerült neki - FOTÓ

Rebecca Loos újra durván beszólt Beckhamnek: "Ez a gyávák megoldása"

A 2000-es évek egyik legnagyobb médiabotrányának szereplője a Celebrity SAS című műsorban nyíltan beszélt a David Beckhammel való viszonyáról és annak következményeiről. Rebecca Loos azt állítja, a mai napig bántja, hogy hazugnak nevezték.

Rebecca Loos újra durván beszólt Beckhamnek: "Ez a gyávák megoldása"

Véget érhet Beckhamék család viszálya — Elton John térítette észhez Brooklynt

Elton John közvetítői szerepet vállalt a Brooklyn Beckham és családja közötti viszályban. A zenész meghívta David Beckham legidősebb fiát és annak feleségét, Nicolát egy luxus ebédre Saint-Tropez-ba, ahol miután határozott véleményt mondott a Brooklyn és a család többi tagja közötti vitáról, majd kezet rázott a keresztfiával.

Véget érhet Beckhamék család viszálya — Elton John térítette észhez Brooklynt

 

