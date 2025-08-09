David Beckham békejobbot nyújtott Brooklynnak: kérdés, a fiú viszonozza-e apja gesztusát

Bár a Beckham családban nincs jele a békülésnek, legalábbis Brooklyn nem közeledik a szüleihez és testvéreihez, David Beckham szeretettel fordul legidősebb fia felé, és ezt az Instagramon is kifejezte.

David Beckham közeledne Brooklynhoz

Forrás: French Select

Brooklyn spagettijét lájkolta David Beckham

A feszültségek és a teljes eltávolodás ellenére David Beckham támogatóan reagált fia legújabb közösségimédia-posztjára, amelyben Brooklyn a spagetti carbonara receptjét mutatta be lépésről lépésre. A saját szószmárkát is piacra dobó Brooklyn a héten osztotta meg a videót követőivel, édesapja pedig lájkolta a bejegyzést - szúrta ki a Daily Mail.

A minap főzési módszerével verte ki a biztosítékot Brooklyn

A 26 éves Beckham a Cloud 23-at népszerűsítette egy videóban, ám a kommentelők inkább a főzési módszerére figyeltek fel. A felvételen az látható, ahogy egy fazekat merít a tengerbe a jacht fedélzetén, majd a sós vizet felhasználva főzi meg a tésztát a paradicsomos szószt, amelyhez saját termékét is hozzáadja.