David Beckham békejobbot nyújtott Brooklynnak: kérdés, a fiú viszonozza-e apja gesztusát

Bár a Beckham családban nincs jele a békülésnek, legalábbis Brooklyn nem közeledik a szüleihez és testvéreihez, David Beckham szeretettel fordul legidősebb fia felé, és ezt az Instagramon is kifejezte.
A feszültségek és a teljes eltávolodás ellenére David Beckham támogatóan reagált fia legújabb közösségimédia-posztjára, amelyben Brooklyn a spagetti carbonara receptjét mutatta be lépésről lépésre. A saját szószmárkát is piacra dobó Brooklyn a héten osztotta meg a videót követőivel, édesapja pedig lájkolta a bejegyzést - szúrta ki a Daily Mail.
A 26 éves Beckham a Cloud 23-at népszerűsítette egy videóban, ám a kommentelők inkább a főzési módszerére figyeltek fel. A felvételen az látható, ahogy egy fazekat merít a tengerbe a jacht fedélzetén, majd a sós vizet felhasználva főzi meg a tésztát a paradicsomos szószt, amelyhez saját termékét is hozzáadja.
Brooklyn Beckham, Victoria és David Beckham legidősebb fia állítólag még júniusban közölte családjával, hogy nem kíván többé kapcsolatot tartani velük. A 26 éves Brooklyn – aki jelenleg feleségével, a 30 éves Nicola Peltz-cel él Los Angelesben – nemcsak a közös csoportos beszélgetésektől lépett ki, de családtagjai privát üzeneteire sem reagál.
