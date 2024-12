A Dawson és a haverok rákos sztárja, James Van Der Beek mozis ereklyéket árul, hogy fedezni tudja kezelését

November elején osztotta meg a nagyvilággal betegségének hírét a Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek. A színész mindenáron le akarja küzdeni a gyilkos kórt, most éppen a kezelésére gyűjt pénzt az Instagramon.

James Van Der Beek vastagbélrákjának kezelésére gyűjt

Forrás: Penske Media via Getty Images

Mozis ereklyék eladásából gyűjt pénzt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja

A Dawson és a haverok és a Prérifarkas Blues sztájra november elején jelentette be, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. James Van Der Beek számára a legnagyobb támaszt felesége, Kimberly és hat gyermekük – Olivia (14), Joshua (12), Annabel (10), Emilia (8), Gwendolyn (6) és Jeremiah (3) – jelentik. Most azonban mások segítségére is szüksége van, ezért árulja a Prérifarkas Bluesból származó ereklyéket. A mezeket népszerűsítő Instagram-posztban James Van Der Beek kijelentette, hogy "a nettó bevételem 100%-át" a rákellenes kezelések költségeinek fedezésére fordítják. Nemcsak magának gyűjt, más hasonló problémákkal küzdő embereknek is segítene az eladással. A filmben látható mezek általa aláírt példánya 80 dollár, de a sima pólót már 40 dollárért meg lehet vásárolni.

James Van Der Beek egy darabig magánügyként kezelte a betegségét, a nyilvánosság bevonása nélkül kezdte meg a terápiát, majd mégis úgy döntött, hogy megosztja küzdelmét az emberekkel. „Van okom az optimizmusra, és jól érzem magam. Magamban tartottam a diagnózist, a fantasztikus családom támogatásával lépéseket tettem a megoldás érdekében" - mondta akkor. Azóta pedig nagyon nyíltan kezeli a gyilkos kórral való küzdelmét, amit mindenáron meg akar nyerni.