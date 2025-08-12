Elfogadhatatlan és illetlen Diana és Kamilla legendás szóváltása: ilyen egy szerelmi perpatvar a királyi családban

Egy 1989-es születésnapi összejövetelen drámai jelenetnek lehettek a résztvevők szem- és fültanúi, amikor Diana hercegné odaszólt Kamillának. Tom Bower a Lázadó király: egy uralkodó születése című könyvében részletesen ír az esetről.

Diana hercegné és Kamilla között érthető módon feszült volt a viszony

Forrás: Bettmann

„A szoba elcsendesedett” Diana hercegné szavait követően

Tom Bower arról ír, hogy Diana hercegné váratlanul érkezett Hambe, Annabel Goldsmith születésnapi partijára. Károly herceg és Diana ekkor már bőven házasok voltak, és jelen volt a rendezvényen Kamilla Parker Bowles és férje, Andrew Parker Bowles is. Bowerel beszámolója szerint, amit a Daily Mail idéz, „a szoba hirtelen elcsendesedett, ugyanis Diana felszólította Kamillát, hogy békén Károlyt.” A helyzet még feszültebbé vált, amikor Kamilla megpróbált uralkodni magán de annyit azért visszaszólt Dianának, hogy a viselkedése elfogadhatatlan és illetlen egy magánházban. A könyv arról is ír, hogy Kamilla azért is vágott vissza, mert tudta, hogy a magánéletét tekintve Diana sem egy szent.