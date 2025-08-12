Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Elfogadhatatlan és illetlen Diana és Kamilla legendás szóváltása: ilyen egy szerelmi perpatvar a királyi családban

brit királyi család Kamilla királyné Diana hercegné
Köztudott, hogy Károly és Kamilla viszonya akkor is tartott, amikor a herceg már nős volt. Diana hercegné nem tudta feldolgozni, hogy férje mást szeret, és volt, hogy hangot is adott ennek.

Egy 1989-es születésnapi összejövetelen drámai jelenetnek lehettek a résztvevők szem- és fültanúi, amikor Diana hercegné odaszólt Kamillának. Tom Bower a Lázadó király: egy uralkodó születése című könyvében részletesen ír az esetről. 

Diana hercegné és Kamilla között érthető módon feszült volt a viszony
Diana hercegné és Kamilla között érthető módon feszült volt a viszony
Forrás: Bettmann

„A szoba elcsendesedett” Diana hercegné szavait követően 

Tom Bower arról ír, hogy Diana hercegné váratlanul érkezett Hambe, Annabel Goldsmith születésnapi partijára. Károly herceg és Diana ekkor már bőven házasok voltak, és jelen volt a rendezvényen Kamilla Parker Bowles és férje, Andrew Parker Bowles is. Bowerel beszámolója szerint, amit a Daily Mail idéz, „a szoba hirtelen elcsendesedett, ugyanis Diana felszólította Kamillát, hogy békén Károlyt.” A helyzet még feszültebbé vált, amikor Kamilla megpróbált uralkodni magán de annyit azért visszaszólt Dianának, hogy a viselkedése elfogadhatatlan és illetlen egy magánházban. A könyv arról is ír, hogy Kamilla azért is vágott vissza, mert tudta, hogy a magánéletét tekintve Diana sem egy szent.

Tudtad? 

Penny Junior, királyi életrajzíró korábbi könyvében arról írt, Kamillát nem gyengéd érzelmek űzték Károly karjaiba, hanem az, hogy féltékennyé tegye az akkori barátját, aki megcsalta őt. Andrew Parker Bowles Anne hercegnővel ápolt intim viszonyt, Kamilla pedig bosszút fogadott. Amikor megismerkedtek Károllyal, úgy döntött, ő az alkalmas személy arra, hogy visszafizesse a megcsalást - tárta fel a hihetetlen részleteket új könyvében. Kamilla és férje házassága 1995-ben ért véget. Károly és Diana 1996-ban véglegesítették a válásukat, és alig egy évvel később, 1997-ben Diana tragikus körülmények között meghalt. Károly király és Kamilla királyné 2005-ben Windsorban, polgári szertartáson mondta ki az igent.

