Ikonikus ékszert örökölhet Sarolta hercegnő: Meghan Markle nem fog örülni ennek

Diana hercegné az 1981-es esküvőjén döntött úgy, hogy a brit koronaékszerek helyett saját családja, a Spencer-ház örökségéből választ tiarát. A történelmi jelentőségű 400 ezer fontra becsült ékszer ma is magántulajdonban van, és várhatóan Diana egyik unokája viselheti majd újra nyilvánosan. Úgy tudni azonban az nem Lilibet, hanem Sarolta hercegnő lesz.

Diana hercegné az esküvőjén viselte az ikonikus Spencer-tiarát

Forrás: Hulton Royals Collection

Diana hercegné tiarája nem része a koronaékszereknek

A Spencer-tiara, amelyet Diana hercegné 1981-ben viselt Károly herceggel kötött esküvőjén, nem a brit koronaékszerek része, hanem a Spencer család magántulajdona. A szakértők szerint jelenleg valószínűleg Diana testvérének, Charles Spencernek, Spencer 9. grófjának birtokában van. A Diana életében gyakran viselt, értékes ékszer a becslések szerint mintegy 400 000 fontot ér. A Spencer-tiarát utoljára 2018-ban láthattuk, amikor Diana unokahúga, Celia McCorquodale viselte az esküvőjén. A darabot Diana nagymamája, Cynthia Spencer grófnő kapta ajándékba 1919-ben, és azóta generációkon keresztül öröklődik a családban. Az ékszerszakértő, Maxwell Stone a Daily Express kérdésére elmondta: „Mindenképpen esélyes, hogy Sarolta vagy Lilibet hercegnő egy napon a Spencer-tiarát viselje. A tiara nem része a koronaékszereknek vagy a királyi gyűjteménynek, magántulajdonban van.”

A tiara nem a koronaékszerek része

Forrás: PA Images

Sarolta hercegnő viselheti majd...

Egy ékszerszakértő szerint jóval nagyobb az esélye annak, hogy a jövőben Sarolta hercegnő viseli majd az ikonikus tiarát, és nem unokatestvére, Lilibet hercegnő. Ezt azzal indokolta, hogy Sarolta „kulcsszereplő a királyi családban”, valamint, hogy „nagymamája örökségét viszi tovább, így a Spencer-tiara megfelelő és szimbolikus választás lehet számára egy jövőbeli alkalomra – különösen egy esküvőre”. Bár Lilibet hercegnő is Diana leszármazottja, kapcsolata a királyi családdal és intézménnyel már jóval lazább.„Bár Lilibet hercegnő is Diana unokája, a királyi intézményhez fűződő kapcsolatai távolabbiak és lazábbak. Mivel a hagyományos királyi körökön kívül nevelkedett, pályafutása kevésbé fonódik össze a királyi szokásokkal, így kisebb esélye van a tiara viselésére” – nyilatkozta az ékszerszakértő.