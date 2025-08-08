Ikonikus ékszert örökölhet Sarolta hercegnő: Meghan Markle nem fog örülni ennek

Diana hercegné az 1981-es esküvőjén döntött úgy, hogy a brit koronaékszerek helyett saját családja, a Spencer-ház örökségéből választ tiarát. A történelmi jelentőségű 400 ezer fontra becsült ékszer ma is magántulajdonban van, és várhatóan Diana egyik unokája viselheti majd újra nyilvánosan. Úgy tudni azonban az nem Lilibet, hanem Sarolta hercegnő lesz.
A Spencer-tiara, amelyet Diana hercegné 1981-ben viselt Károly herceggel kötött esküvőjén, nem a brit koronaékszerek része, hanem a Spencer család magántulajdona. A szakértők szerint jelenleg valószínűleg Diana testvérének, Charles Spencernek, Spencer 9. grófjának birtokában van. A Diana életében gyakran viselt, értékes ékszer a becslések szerint mintegy 400 000 fontot ér. A Spencer-tiarát utoljára 2018-ban láthattuk, amikor Diana unokahúga, Celia McCorquodale viselte az esküvőjén. A darabot Diana nagymamája, Cynthia Spencer grófnő kapta ajándékba 1919-ben, és azóta generációkon keresztül öröklődik a családban. Az ékszerszakértő, Maxwell Stone a Daily Express kérdésére elmondta: „Mindenképpen esélyes, hogy Sarolta vagy Lilibet hercegnő egy napon a Spencer-tiarát viselje. A tiara nem része a koronaékszereknek vagy a királyi gyűjteménynek, magántulajdonban van.”
Egy ékszerszakértő szerint jóval nagyobb az esélye annak, hogy a jövőben Sarolta hercegnő viseli majd az ikonikus tiarát, és nem unokatestvére, Lilibet hercegnő. Ezt azzal indokolta, hogy Sarolta „kulcsszereplő a királyi családban”, valamint, hogy „nagymamája örökségét viszi tovább, így a Spencer-tiara megfelelő és szimbolikus választás lehet számára egy jövőbeli alkalomra – különösen egy esküvőre”. Bár Lilibet hercegnő is Diana leszármazottja, kapcsolata a királyi családdal és intézménnyel már jóval lazább.„Bár Lilibet hercegnő is Diana unokája, a királyi intézményhez fűződő kapcsolatai távolabbiak és lazábbak. Mivel a hagyományos királyi körökön kívül nevelkedett, pályafutása kevésbé fonódik össze a királyi szokásokkal, így kisebb esélye van a tiara viselésére” – nyilatkozta az ékszerszakértő.
