Ikonikus ékszert örökölhet Sarolta hercegnő: Meghan Markle nem fog örülni ennek

tiara Diana hercegné Lilibet Sarolta hercegnő
Egyelőre nem tudni, mi alapján dől el, kihez kerül a hercegné esküvői tiarája. A brit királyi családhoz közelállók szerint nem Meghan Markle lánya, hanem Sarolta hercegnő viselheti majd Diana ikonikus ékszerét.

Diana hercegné az 1981-es esküvőjén döntött úgy, hogy a brit koronaékszerek helyett saját családja, a Spencer-ház örökségéből választ tiarát. A történelmi jelentőségű 400 ezer fontra becsült ékszer ma is magántulajdonban van, és várhatóan Diana egyik unokája viselheti majd újra nyilvánosan. Úgy tudni azonban az nem Lilibet, hanem Sarolta hercegnő lesz. 

Diana hercegné az esküvőjén viselte az ikonikus Spencer tiarát
Diana hercegné az esküvőjén viselte az ikonikus Spencer-tiarát
Forrás: Hulton Royals Collection

Diana hercegné tiarája nem része a koronaékszereknek

A Spencer-tiara, amelyet Diana hercegné 1981-ben viselt Károly herceggel kötött esküvőjén, nem a brit koronaékszerek része, hanem a Spencer család magántulajdona. A szakértők szerint jelenleg valószínűleg Diana testvérének, Charles Spencernek, Spencer 9. grófjának birtokában van. A Diana életében gyakran viselt, értékes ékszer a becslések szerint mintegy 400 000 fontot ér. A Spencer-tiarát utoljára 2018-ban láthattuk, amikor Diana unokahúga, Celia McCorquodale viselte az esküvőjén. A darabot Diana nagymamája, Cynthia Spencer grófnő kapta ajándékba 1919-ben, és azóta generációkon keresztül öröklődik a családban. Az ékszerszakértő, Maxwell Stone a Daily Express kérdésére elmondta: „Mindenképpen esélyes, hogy Sarolta vagy Lilibet hercegnő egy napon a Spencer-tiarát viselje. A tiara nem része a koronaékszereknek vagy a királyi gyűjteménynek, magántulajdonban van.”

The Spencer Tiara worn by Diana, Princess of Wales on her wedding day, is on display at Sotheby's, London, as part of the UK's largest exhibition of tiaras in 20 years. Picture date: Friday May 27, 2022. (Photo by Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images)
A tiara nem a koronaékszerek része
Forrás: PA Images

Sarolta hercegnő viselheti majd...

Egy ékszerszakértő szerint jóval nagyobb az esélye annak, hogy a jövőben Sarolta hercegnő viseli majd az ikonikus tiarát, és nem unokatestvére, Lilibet hercegnő. Ezt azzal indokolta, hogy Sarolta „kulcsszereplő a királyi családban”, valamint, hogy „nagymamája örökségét viszi tovább, így a Spencer-tiara megfelelő és szimbolikus választás lehet számára egy jövőbeli alkalomra – különösen egy esküvőre”. Bár Lilibet hercegnő is Diana leszármazottja, kapcsolata a királyi családdal és intézménnyel már jóval lazább.„Bár Lilibet hercegnő is Diana unokája, a királyi intézményhez fűződő kapcsolatai távolabbiak és lazábbak. Mivel a hagyományos királyi körökön kívül nevelkedett, pályafutása kevésbé fonódik össze a királyi szokásokkal, így kisebb esélye van a tiara viselésére”  – nyilatkozta az ékszerszakértő.

Ezért akarta kétségbeesetten megmenteni Diana és Károly házasságát II. Erzsébet

Diana és Károly feszültségekkel terhes házassága nem csak magánügy, de államszintű probléma is volt. A néhai II. Erzsébet anyaként és államfőként is mindent megtett azért, hogy megmentse a walesi herceg frigyét.

Ezért akarta kétségbeesetten megmenteni Diana és Károly házasságát II. Erzsébet

Lelepleződött Diana hercegné féltett titka: két hollywoodi sztárral keveredett szerelmi háromszögbe

A szívek hercegnőjének legendás tánca a Fehér Házban immár 40 éve foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Kevésbé ismert, hogy általa Diana hercegnő egy hollywoodi szerelmi háromszögbe csöppent.

Lelepleződött Diana hercegné féltett titka: két hollywoodi sztárral keveredett szerelmi háromszögbe

A rokon, akire György herceg a legjobban hasonlít – Nem, nem Vilmos herceg az

Van egy kérdés, ami állandó vita tárgya a brit királyi család rajongói között, és amit csak fokozott a György herceg 12. születésnapján megosztott hivatalos fotó. A kérdés, ami újra és újra felmerül, hogy kire hasonlít ez a gyerek?

A rokon, akire György herceg a legjobban hasonlít – Nem, nem Vilmos herceg az

 

