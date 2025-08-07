Sokan azt hiszik, hogy II. Erzsébet és a brit királyi udvar volt az, aki szánt szándékkal bomlasztotta Diana hercegné és Károly herceg házasságát. A valóság ezzel szemben az, hogy épp ők voltak azok, akik a legtovább fújták a hercegi frigy elalvó parazsát. Különösen a néhai királynő akarta megmenteni a házasságukat és ezért a végsőkig is elment.
Amikor 1981-ben Lady Diana igent mondott Károly walesi hercegnek, a brit királyi család egy zárt és elavultnak tűnő intézmény volt, amely hidegen hagyta az alattvalókat. Ebből a stagnálásból rángatta ki az intézményt a bájos, közvetlen, kissé esetlen Diana hercegné, akit azonnal szívébe zárt az Egyesült Királyság népe.
Diana és Károly tündérmesébe illő esküvője, házassága és a két elragadó kisfiú idilli család képét festette – A felszín alatt azonban már a kezdetektől ott voltak a repedések.
A walesi herceg házassága nem csak magánügy volt, a királyi család renoméja forgott kockán. II. Erzsébetnek anyaként és királynőként is helyt kellett állnia, így mindent elkövetett annak érdekében, hogy megmentse a házasságot.
Az érzelmi eltávolodás, hűtlenség, valamint a sajtó nyomása alatt szinte összeroppant a walesi hercegi pár, ami még tovább rontotta a házasságukat, melyet II. Erzsébet, valamint férje, Fülöp herceg többféleképp próbált orvosolni. Külön-külön és együtt is megpróbáltak beszélgetni Diana hercegnével és Károly herceggel – utóbbit még szeretőjétől, Camilla Parker-Bowles-tól is igyekeztek eltávolítani.
A közhiedelemmel ellentétben II. Erzsébet mindkét felet megértette, és ha szükséges volt, saját fiát is megfeddte.
Erzsébet igyekezett közvetíteni a két fél között, megértetni velük a másik nézőpontját, férjével még külön találkozókra is hívták őket a Balmoral kastélyba, de erőfeszítése kudarcot vallott. A házasság menthetetlen volt, amelyet Diana nyilatkozatai, valamint Károly kapcsolata szeretőjével is csak romboltak. II. Erzsébet brit királynő végül belátta, hogy a házasság menthetetlen, így végül 1992-ben a palota hivatalosan is bejelentette a hercegi pár különélését.
