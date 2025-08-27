Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 27., szerda Gáspár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Villa Oleandra

George Clooney hatalmas luxusbulit tartott fényűző villájában: lesifotók az A-listás sztárokról

GC Images - Jacopo Raule
Villa Oleandra sztárbuli George Clooney Comói-tó Amal Clooney
Hajdú Viktória
2025.08.27.
A Como-tó partján most tényleg mindenki ott volt, aki A-listán van Hollywoodban. De ki hogyan öltözött és mit csinált ezen a furcsa, rögtönzött buliban, amit George Clooney tartott?

Ha valaki azt gondolta, hogy a Clooney házaspár csak úgy csendben pihen a villájukban a Comói-tó partján, nagyot tévedett. George Clooney és Amal idén is kitettek magukért, és a tóparti luxusvillájukat megtöltötték hollywoodi A-listás barátokkal. Na meg persze, a Sandler családdal. 

George Clooney
A Villa Oleandra-t egyébként épp el akarja adni George Clooney. De úgy tűnik, lehet mégis megtartják. 
Forrás: NORTHFOTO

George Clooney a Comói-tó partján lévő villájában tartott sztárbulit

A híres Villa Oleandra kertjében zajló bulin olyan nevek tűntek fel, mint Julia Roberts, Oscar Isaac, Cate Blanchett, Adam Driver, Amanda Seyfried, Jude Law, Heidi Klum, Emma Stone, és természetesen Adam Sandler a családjával.

Amal Clooney és George Clooney
Amal Clooney sárga ruhája mindenkit elvarázsolt. 
Forrás: GC Images

George természetesen a megszokott eleganciáját hozta. Fekete póló, bézs nadrág és barna öv, míg Amal mindenkit lenyűgözött stílusával. Amal Clooney a velencei filmfesztivál előtt egy vajsárga Balmain ruhával ejtette ámulatba a közönséget. A letisztult, mégis merész választás a fehér kézitáskával és szandállal tökéletesen kiegészítette az összképet. Amal nemcsak jogászként, hanem igazi divatikonként is újra bizonyított – és persze a tóparti vendégek sem tudták levenni róla a szemüket.

A sztárvendégek pedig a tóparti sétáktól a közös vacsorákig mindent élveztek, amit a Clooney házaspár szervezett. Nem meglepő, hogy a társaságban a nevetés és a laza hangulat uralkodott, hiszen ezek az emberek tudják, hogyan kell egy szombat estét feldobni. Valószínűleg mind a velencei filmfesztiválra készülnek, Amal Clooney és George legalábbis biztosan.

VENICE, ITALY - AUGUST 26: Heidi Klum is seen arriving ahead of the 82nd Venice International Film Festival 2025 on August 26, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stefano Mazzola/GC Images)
Heidi Klum hozta a kifinomult eleganciát. 
Forrás: GC Images

Heidi Klum úgy érkezett, mintha épp egy trópusi vakációból lépett volna ki: laza, korallszínű ing, hozzá passzoló vászon nadrág és aranyláncos táska. A napszemüveg és a feltűnő medál csak hab volt a tortán.

VENICE, ITALY - AUGUST 26: Emma Stone is seen arriving ahead of the 82nd Venice International Film Festival 2025 on August 26, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stefano Mazzola/GC Images)
Emma Stone nagyon paparazzi biztosra vette a figurát. 
Forrás: GC Images

Emma Stone inkább a visszafogott eleganciát választotta: fekete trucker sapka, fehér póló, szürke pulcsi és sötét farmer – tökéletes példája annak, hogy a stílus nem mindig hangos.

Adam Sandler hozta a tőle megszokott stílust.
Adam Sandler hozta a tőle megszokott stílust. 
Forrás: GC Images

Adam Sandler viszont a trópusi hangulatot vitte tökélyre. Rövid ujjú, pálmafás és leopárdos, mintás ing, lazán hozzá illő rózsaszín rövidnadrág és sportcipő. A kosárlabda a kezében jelezve, hogy készen áll a játékra, akár a kertben, akár a tónál.

Luxuslátogatás: George Clooney és Amal megnyitják Comói-tavi villájukat - Ennyit kell fizetnük a vendégeknek

Egy különleges jótékonysági esemény keretében a házaspár vendégeket fogad világhírű nyaralójukban, a Villa Oleandrában. George Clooney és felesége, Amal Clooney Comói-tó festői nyugati partján fekvő luxusrezidenciájának kapui most először tárulnak ki egy szűk körű, 16 fős társaság előtt.

A rózsaférfi-jelenség: hogyan lett Pedro Pascal a nők új kedvence?

A rózsaférfiak bizonytják, hogy nem minden pasi a húszas éveiben éli a fénykorát. Pedro Pascal például mostanra vált igazi közönségkedvenccé – lassan érő, de annál tartósabb sikertörténettel.

Amal Clooney olyat tett, amit eddig soha — Megdöbbentő, amit George Clooneyról állít

Amal Clooney nem sűrűn beszél a házasságáról, és úgy általában a magánéletéről, ám egy nemrég adott interjúban kivételt tett. Betekintést engedett a házasságába, és bizalmas információkat is elárult férjéről, George Cooneyról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu