George Clooney hatalmas luxusbulit tartott fényűző villájában: lesifotók az A-listás sztárokról

Ha valaki azt gondolta, hogy a Clooney házaspár csak úgy csendben pihen a villájukban a Comói-tó partján, nagyot tévedett. George Clooney és Amal idén is kitettek magukért, és a tóparti luxusvillájukat megtöltötték hollywoodi A-listás barátokkal. Na meg persze, a Sandler családdal.

A Villa Oleandra-t egyébként épp el akarja adni George Clooney. De úgy tűnik, lehet mégis megtartják.

George Clooney a Comói-tó partján lévő villájában tartott sztárbulit

A híres Villa Oleandra kertjében zajló bulin olyan nevek tűntek fel, mint Julia Roberts, Oscar Isaac, Cate Blanchett, Adam Driver, Amanda Seyfried, Jude Law, Heidi Klum, Emma Stone, és természetesen Adam Sandler a családjával.

Amal Clooney sárga ruhája mindenkit elvarázsolt.

George természetesen a megszokott eleganciáját hozta. Fekete póló, bézs nadrág és barna öv, míg Amal mindenkit lenyűgözött stílusával. Amal Clooney a velencei filmfesztivál előtt egy vajsárga Balmain ruhával ejtette ámulatba a közönséget. A letisztult, mégis merész választás a fehér kézitáskával és szandállal tökéletesen kiegészítette az összképet. Amal nemcsak jogászként, hanem igazi divatikonként is újra bizonyított – és persze a tóparti vendégek sem tudták levenni róla a szemüket.

A sztárvendégek pedig a tóparti sétáktól a közös vacsorákig mindent élveztek, amit a Clooney házaspár szervezett. Nem meglepő, hogy a társaságban a nevetés és a laza hangulat uralkodott, hiszen ezek az emberek tudják, hogyan kell egy szombat estét feldobni. Valószínűleg mind a velencei filmfesztiválra készülnek, Amal Clooney és George legalábbis biztosan.

Heidi Klum hozta a kifinomult eleganciát.

Heidi Klum úgy érkezett, mintha épp egy trópusi vakációból lépett volna ki: laza, korallszínű ing, hozzá passzoló vászon nadrág és aranyláncos táska. A napszemüveg és a feltűnő medál csak hab volt a tortán.

Emma Stone nagyon paparazzi biztosra vette a figurát.

Emma Stone inkább a visszafogott eleganciát választotta: fekete trucker sapka, fehér póló, szürke pulcsi és sötét farmer – tökéletes példája annak, hogy a stílus nem mindig hangos.

Adam Sandler hozta a tőle megszokott stílust.

Adam Sandler viszont a trópusi hangulatot vitte tökélyre. Rövid ujjú, pálmafás és leopárdos, mintás ing, lazán hozzá illő rózsaszín rövidnadrág és sportcipő. A kosárlabda a kezében jelezve, hogy készen áll a játékra, akár a kertben, akár a tónál.