Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztár

Rettenetesen néz ki Timothée Chalamet — A színész kis bajuszkájával, szemüvegesen próbálja elcsábítani Gwyneth Paltrow-t— VIDEÓ

sztár Josh Safdie asztaliteniszező karakter
Life.hu
2025.08.14.
A Kylie Jennerrel történt vagy nem történt szakításáról szóló pletykákról talán nem veszi el a fókuszt, mégis nagyon ígéretesnek tűnik legújabb szerepében a hollywoodi sztár. Timothée Chalamet legújabb filmje, a Marty Supreme előzetese alapján a színész alakítása kiváló, a külseje azonban határozottan nem bizalomgerjesztő.

Karácsonykor kerül a mozikba Josh Safdie Marty Supreme című filmje, főszerepben Timothée Chalamet-val. Kylie Jenner pasija vagy ex-barátja — ki tudja? — kis bajuszkával, asztaliteniszezőként próbálja elcsábítani Gwyneth Paltrow-t, akit utoljára 2019-ben láthattunk mozivásznon.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet a szerep kedvéért átalakult: bajuszt és szemüveget visel
Forrás: TT NYHETSBYRÅN

Timothée Chalamet pingpongozót alakít, de ahogy kinéz...

Timothée Chalamet újabb szerepet vállalt, ezzel tovább bővítve lenyűgöző színészi repertoárját, ráadásul az új filmjében Gwyneth Paltrow-val flörtölget. A Marty Supreme című produkcióban a színész ismét főszerepet játszik. A film egy fiatal férfi életét követi nyomon, aki „a nagyság elérése érdekében a poklot is megjárja, hogy aztán visszatérjen”, és akinek a producere leírása szerint „senki sem tiszteli az álmát”. 

A film egy kitalált pingpong-sztárról, Marty Mauserről szól, akinek a karakteréhez egy valódi asztaliteniszező-legenda, Marty Reisman életéből merítettek az írók — Josh Safdie és Ronald Bronstein. Reisman életét 2014-ben egy dokumentumfilm mutatta be, amely a 22 asztalitenisz-bajnoksága mellett Reisman New York-i szélhámosként töltött éveit is végigkövette. 

Timothée Chalamet a szerep kedvéért átalakult: bajuszt és szemüveget visel. Nem állítjuk, hogy jól áll neki, de az alakítása az előzetes alapján kiválónak ígérkezik. 

Josh Safdie Marty Supreme című filmjének trailerében Timothee látható, amint telefonon beszél Gwyneth Paltrow filmsztárkarakterével: „Tegnap láttalak a lobbyban, nos, még soha nem beszéltem igazi filmsztárral, de tudod, én is egyfajta előadó vagyok” – mondja neki.

A kétperces videóban láthatók olyan jelenetek, amikor Marty, azaz Chalamet kiszáll egy repülőgépből, pingpong-tornán játszik, és egy mérkőzés közben eldob egy szemetesládát. Egy másik jelenetben azt mondja: „Van egy célom, és ha azt hiszed, hogy ez valami áldás, akkor tévedsz. Ez azt jelenti, hogy kötelességem egy nagyon konkrét dolgot végigvinni, és ezzel a kötelezettséggel áldozatvállalás is jár” – mondja a klipben, amelynek egy másik jelenetében feltűnik az amerikai rapper, Tyler, The Creator is. 

A mellékszereplők között szerepel a Fam sztárja, Odessa A'zion, a kanadai tévés személyiség, Kevin O'Leary, az amerikai filmrendező, Abel Ferrara, és a Saturday Night Fever színésznője, Fran Drescher.

Priscilla Presley ellen pert indítottak — A vád szerint az Elvis-hagyatékért hagyta meghalni a lányát, Lisa Marie-t

Volt üzlettársai perelték be Priscilla Presley-t, akik azt állítják, Elvis Presley özvegye figyelmen kívül hagyta lánya, Lisa Marie Presley egészségügyi problémáit, és kizárólag Elvis Presley vagyonának megszerzésére törekedett.

Travis Kelce elárulta, hogyan szeretettek egymásba Taylor Swifttel — Az NFL sztárja érzelmes interjúban mesélt a kapcsolatukról

Travis Kelce felidézte, hogyan szerettek egymásba Taylor Swifttel. A Kansas City Chiefs GQ magazinnak adott és augusztus 12-én megjelent interjújában arról beszélt, mi hozta és tartja össze őket a popsztárral.

Justin Bieber ijesztő üzenetére csajos bulival reagált Hailey Bieber — Kylie Jennerrel és Bella Hadiddal rúgott ki a hámból

Továbbra is terjednek a pletykák Justin Bieber és felesége házassági válságáról, és ezen a popsztár furcsa üzenetei sem segítenek. Úgy tűnik, ez már Hailey Biebernek is sok. A modell barátnői, Bella Hadid és Kylie Jenner tásraságában, egy csajos estén vigasztalódott.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu