Rettenetesen néz ki Timothée Chalamet — A színész kis bajuszkájával, szemüvegesen próbálja elcsábítani Gwyneth Paltrow-t— VIDEÓ

Karácsonykor kerül a mozikba Josh Safdie Marty Supreme című filmje, főszerepben Timothée Chalamet-val. Kylie Jenner pasija vagy ex-barátja — ki tudja? — kis bajuszkával, asztaliteniszezőként próbálja elcsábítani Gwyneth Paltrow-t, akit utoljára 2019-ben láthattunk mozivásznon.

Timothée Chalamet a szerep kedvéért átalakult: bajuszt és szemüveget visel

Forrás: TT NYHETSBYRÅN

Timothée Chalamet pingpongozót alakít, de ahogy kinéz...

Timothée Chalamet újabb szerepet vállalt, ezzel tovább bővítve lenyűgöző színészi repertoárját, ráadásul az új filmjében Gwyneth Paltrow-val flörtölget. A Marty Supreme című produkcióban a színész ismét főszerepet játszik. A film egy fiatal férfi életét követi nyomon, aki „a nagyság elérése érdekében a poklot is megjárja, hogy aztán visszatérjen”, és akinek a producere leírása szerint „senki sem tiszteli az álmát”.

A film egy kitalált pingpong-sztárról, Marty Mauserről szól, akinek a karakteréhez egy valódi asztaliteniszező-legenda, Marty Reisman életéből merítettek az írók — Josh Safdie és Ronald Bronstein. Reisman életét 2014-ben egy dokumentumfilm mutatta be, amely a 22 asztalitenisz-bajnoksága mellett Reisman New York-i szélhámosként töltött éveit is végigkövette.

Timothée Chalamet a szerep kedvéért átalakult: bajuszt és szemüveget visel. Nem állítjuk, hogy jól áll neki, de az alakítása az előzetes alapján kiválónak ígérkezik.

Josh Safdie Marty Supreme című filmjének trailerében Timothee látható, amint telefonon beszél Gwyneth Paltrow filmsztárkarakterével: „Tegnap láttalak a lobbyban, nos, még soha nem beszéltem igazi filmsztárral, de tudod, én is egyfajta előadó vagyok” – mondja neki.

A kétperces videóban láthatók olyan jelenetek, amikor Marty, azaz Chalamet kiszáll egy repülőgépből, pingpong-tornán játszik, és egy mérkőzés közben eldob egy szemetesládát. Egy másik jelenetben azt mondja: „Van egy célom, és ha azt hiszed, hogy ez valami áldás, akkor tévedsz. Ez azt jelenti, hogy kötelességem egy nagyon konkrét dolgot végigvinni, és ezzel a kötelezettséggel áldozatvállalás is jár” – mondja a klipben, amelynek egy másik jelenetében feltűnik az amerikai rapper, Tyler, The Creator is.