Will Smith megérkezett Magyarországra! — A sztár ma este Budapesten ad koncertet

2025.08.14.
Ahogy azt még áprilisban megírtuk, Will Smith Budapestre jön. Nos, a sztár már itt is van, és úgy tűnik, tetszenek neki a fővárosi buszsávok és a koncertje helyszínéért is odavan.

Will Smith megérkezett Magyarországra. Nem ez az első alkalom, hogy hazánkban jár, és hálás, amiért a néhány évvel ezelőtti Lánchíd-megmászás miatti kitiltás után mégis koncertet adhat nálunk. Az Instagram-történetében megosztott felvételek alapján a színész és zenész odavan Budapestért.

Will Smith Magyarországon!
Will Smith üzent a rajongóinak

A reptérről a koncertje helyszínére, a Budapest Parkba tartva meglepődött, hogy a magyar fővárosban buszsávok vannak, amelyekben csak a buszok haladhatnak, személyautók nem, és a korlátozott ideig látható Instagram-story alapján tetszik is neki az ötlet, bár a busz szó kimondása a z-vel a végén okozott némi nehézséget a sztárnak. 

A koncerthelyszíntől is le volt nyűgözve, a rajongóknak pedig azt üzente, várja őket ma este fél 9-kor.

