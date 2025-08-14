Will Smith megérkezett Magyarországra! — A sztár ma este Budapesten ad koncertet

Will Smith megérkezett Magyarországra. Nem ez az első alkalom, hogy hazánkban jár, és hálás, amiért a néhány évvel ezelőtti Lánchíd-megmászás miatti kitiltás után mégis koncertet adhat nálunk. Az Instagram-történetében megosztott felvételek alapján a színész és zenész odavan Budapestért.

Will Smith Magyarországon!

Forrás: DPA

Will Smith üzent a rajongóinak

A reptérről a koncertje helyszínére, a Budapest Parkba tartva meglepődött, hogy a magyar fővárosban buszsávok vannak, amelyekben csak a buszok haladhatnak, személyautók nem, és a korlátozott ideig látható Instagram-story alapján tetszik is neki az ötlet, bár a busz szó kimondása a z-vel a végén okozott némi nehézséget a sztárnak.

A koncerthelyszíntől is le volt nyűgözve, a rajongóknak pedig azt üzente, várja őket ma este fél 9-kor.