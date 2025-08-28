Katalin hercegné és Vilmos herceg áldását adta Taylor Swift eljegyzésére

24 óra alatt 30 millió kedvelést gyűjtött össze Taylor Swift Instagram-bejegyzése, amelyben bejelentette, hogy a barátja Travis Kelce megkérte a kezét. A szerelmespár a képeken egy gyönyörűen feldíszített virágoskertben látható, ahol az amerikai focista letérdelt az énekesnő elé, majd egy hatalmas gyémántgyűrűt húzott az ujjára. Swift természetesen igent mondott a nagy kérdésre, az eljegyzésük híre pedig felrobbantotta az internetet. Még Katalin hercegnéhez, és Vilmos herceghez is eljutott a lánykérés híre, ők pedig jelezték, hogy mennyire örülnek az énekesnő boldogságának.

Katalin hercegné és Vilmos herceg is értesült Taylor Swift eljegyzéséről

Forrás: AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg a közösségi médiában reagált a hírre

A Mirror számolt be róla, hogy Taylor Swift bejegyzését lájkolta a közösségi médiában a walesi hercegi pár is, akik rendkívül ritka esetben szokták csak használni az Instagram-fiókjukat arra, hogy mások tartalmait kedveljék. Most azonban kivételt tettek, és jelezték az énekesnő számára, hogy támogatják a szerelmét, és áldásukat adják a leendő frigyre.

Vilmos herceg hatalmas Swift rajongó

A lap beszámolt arról is, hogy a trónörökös a gyermekeivel György herceggel, és Sarolta hercegnővel tavaly személyesen jelent meg egy angliai Swift koncerten, ahol lencsevégre kapták őket, ahogy telitorokból éneklik az énekesnő slágereit a színfalak mögött. A rajongók által készített felvételeken látható, hogy Vilmos herceg az ikonikus Shake it off című dalt fejből énekelte. Úgy látszik, hogy a popsztár számai gyakran szólnak a Kensington palotában is.