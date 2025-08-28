Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Katalin hercegné és Vilmos herceg áldását adta Taylor Swift eljegyzésére

2025.08.28.
Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy a királyi család is gratulált az eljegyzéséhez. Taylor Swift lánykérős bejegyzése azonban még Katalin hercegné és Vilmos herceg ingerküszöbét is megütötte.

24 óra alatt 30 millió kedvelést gyűjtött össze Taylor Swift Instagram-bejegyzése, amelyben bejelentette, hogy a barátja Travis Kelce megkérte a kezét. A szerelmespár a képeken egy gyönyörűen feldíszített virágoskertben látható, ahol az amerikai focista letérdelt az énekesnő elé, majd egy hatalmas gyémántgyűrűt húzott az ujjára. Swift természetesen igent mondott a nagy kérdésre, az eljegyzésük híre pedig felrobbantotta az internetet. Még Katalin hercegnéhez, és Vilmos herceghez is eljutott a lánykérés híre, ők pedig jelezték, hogy mennyire örülnek az énekesnő boldogságának.

Katalin hercegné és Vilmos herceg is értesült Taylor Swift eljegyzéséről
Katalin hercegné és Vilmos herceg is értesült Taylor Swift eljegyzéséről
Forrás: AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg a közösségi médiában reagált a hírre

A Mirror számolt be róla, hogy Taylor Swift bejegyzését lájkolta a közösségi médiában a walesi hercegi pár is, akik rendkívül ritka esetben szokták csak használni az Instagram-fiókjukat arra, hogy mások tartalmait kedveljék. Most azonban kivételt tettek, és jelezték az énekesnő számára, hogy támogatják a szerelmét, és áldásukat adják a leendő frigyre

Vilmos herceg hatalmas Swift rajongó

A lap beszámolt arról is, hogy a trónörökös a gyermekeivel György herceggel, és Sarolta hercegnővel tavaly személyesen jelent meg egy angliai Swift koncerten, ahol lencsevégre kapták őket, ahogy telitorokból éneklik az énekesnő slágereit a színfalak mögött. A rajongók által készített felvételeken látható, hogy Vilmos herceg az ikonikus Shake it off című dalt fejből énekelte. Úgy látszik, hogy a popsztár számai gyakran szólnak a Kensington palotában is.

