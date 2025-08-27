Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 27., szerda Gáspár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
keserűség

Meghan Markle tombol: ezért gyűlöli most Taylor Swiftet

keserűség Meghan Markle Taylor Swift
Life.hu
2025.08.27.
A külvilág felé hatalmas mosoly, a színfalak mögött viszont frusztráció – így jellemezték bennfentesek Meghan Markle keddi napját.

A sussexi hercegné nagy bejelentésre készült kedden, azonban történt valami olyasmi, amire nem számított. Debütált a Netflixen a Szeretettel, Meghan második évada, és a luxusmárkája, az As Ever új kollekcióját is piacra dobta. Meghan Markle terve egyszerű volt: ezen a napon a világ csak rá figyeljen. Csakhogy Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése ugyanazon a napon tarolta le a médiát.

Travis Kelce és Taylor Swift ezzel a képpel jelentette be eljegyzésüket - keresztülhúzva ezzek Meghan Markle terveit
Travis Kelce és Taylor Swift ezzel a képpel jelentette be eljegyzésüket - keresztülhúzva ezzek Meghan Markle terveit
Forrás: Instagram

Taylor Swift kigolyózta Meghan Markle-t

Taylor Swift és Travis Kelce közös Instagram-posztja percekkel előzte meg Meghan műsorának premierjét. Meghan ugyan lájkolta a posztot, hogy ne érje szó a ház elejét, de források szerint valójában majdnem felrobbant. Úgy érezte, Swifték szándékosan időzítették bejelentésüket erre a napra, hogy elvonják a figyelmet az ő bemutatójáról.

Meghan Markle a sorozat új évadától nagyon sokat remélt, de végül szinte minden nemzetközi portál az eljegyzésről cikkezett. A közösségi médiában és a Google keresésekben is Taylor Swift és Kelce vitték el a show-t. A helyzetet tovább rontotta, hogy a kritikusok sem voltak kíméletesek: a Guardian szerint Markle műsora „unalmas” és „mesterségesen megkomponált”. A hercegné ugyanakkor nyugodtnak mutatkozott: a The Circuit with Emily Chang című műsorban azt mondta, hogy pontosan tudja, kikhez akar szólni, és a közönsége értékeli, amit csinál.

Nem csak a média, a sztárvilág is elfeledkezett Meghan Markle nagy napjáról: a hírességek is Swiftéket ünnepelték. Eva Longoria, Patrick és Brittany Mahomes, sőt még Donald Trump is gratulált nekik. A rajongók szerint ezzel végképp világossá vált: Meghan terve kudarcot vallott, és most szembe kell néznie azzal, hogy Taylor Swift sokkal népszerűbb és befolyásosabb, mint ő. 

Kiderült, meddig tartotta titokban az eljegyzését Taylor Swift és Travis Kelce: a sportoló ne most tette fel a nagy kérdést

Taylor Swift és Travis Kelce egy ideig titokban tartották eljegyzésüket. Kiderült, mennyi idő telt el a lánykérés és a bejelentés között.

Taylor Swift akkora gyémántot kapott Travis Kelce-től, hogy fél Hollywood letérdelt – 200 milliós gyűrű ragyog az ujján

Az énekesnő és az NFL-játékos hivatalosan is bejelentették: eljegyezték egymást, augusztus 26-án Instagram-posztban tudatták a világgal a nagy hírt. Taylor Swift eljegyzési gyűrűje felfoghatatlan összegbe került.

Két éve várjuk, és most végre megtörtént — Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezte egymást

Taylor Swift és Travis Kelce két év randizás után eljegyezték egymást, amit a énekesnő és a sportoló kedden egy Instagram-posztban erősített meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu