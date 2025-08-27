Meghan Markle tombol: ezért gyűlöli most Taylor Swiftet

A sussexi hercegné nagy bejelentésre készült kedden, azonban történt valami olyasmi, amire nem számított. Debütált a Netflixen a Szeretettel, Meghan második évada, és a luxusmárkája, az As Ever új kollekcióját is piacra dobta. Meghan Markle terve egyszerű volt: ezen a napon a világ csak rá figyeljen. Csakhogy Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése ugyanazon a napon tarolta le a médiát.

Travis Kelce és Taylor Swift ezzel a képpel jelentette be eljegyzésüket - keresztülhúzva ezzek Meghan Markle terveit

Forrás: Instagram

Taylor Swift kigolyózta Meghan Markle-t

Taylor Swift és Travis Kelce közös Instagram-posztja percekkel előzte meg Meghan műsorának premierjét. Meghan ugyan lájkolta a posztot, hogy ne érje szó a ház elejét, de források szerint valójában majdnem felrobbant. Úgy érezte, Swifték szándékosan időzítették bejelentésüket erre a napra, hogy elvonják a figyelmet az ő bemutatójáról.

Meghan Markle a sorozat új évadától nagyon sokat remélt, de végül szinte minden nemzetközi portál az eljegyzésről cikkezett. A közösségi médiában és a Google keresésekben is Taylor Swift és Kelce vitték el a show-t. A helyzetet tovább rontotta, hogy a kritikusok sem voltak kíméletesek: a Guardian szerint Markle műsora „unalmas” és „mesterségesen megkomponált”. A hercegné ugyanakkor nyugodtnak mutatkozott: a The Circuit with Emily Chang című műsorban azt mondta, hogy pontosan tudja, kikhez akar szólni, és a közönsége értékeli, amit csinál.

Nem csak a média, a sztárvilág is elfeledkezett Meghan Markle nagy napjáról: a hírességek is Swiftéket ünnepelték. Eva Longoria, Patrick és Brittany Mahomes, sőt még Donald Trump is gratulált nekik. A rajongók szerint ezzel végképp világossá vált: Meghan terve kudarcot vallott, és most szembe kell néznie azzal, hogy Taylor Swift sokkal népszerűbb és befolyásosabb, mint ő.