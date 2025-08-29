Kylie Jenner hűtlenségéről suttognak Hollywoodban: hoppon maradhat Timotheé Chalamet? - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egyre több pletyka kering arról, hogy válságba került a szerelmespár kapcsolata. A híresztelések szerint Kylie Jenner megcsalhatta Timothée Chalametet, amíg a férfi Budapesten forgatott.

Botrányra felkészülni! Hihetetlen hírek érkeztek Amerikából: több bulvárlap is arról írt az elmúlt napokban, hogy Kylie Jenner félrelépett, miközben a párja Timothée Chalamet Budapesten forgatta a Dűne legújabb részét. De vajon mi igaz ezekből a pletykákból? Ennek jártunk utána.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet az elmúlt hónapokban ritkán tudott találkozni az európai forgatások miatt
Kylie Jenner és Timothée Chalamet az elmúlt hónapokban ritkán tudott találkozni az európai forgatások miatt
Forrás: Getty Images North America

Kylie Jenner nem egy vadidegennel szűrhette össze a levet

Az elmúlt két hónap kihívások elé állította a hollywoodi álompár kapcsolatát, ugyanis Kylienak Los Angelesben kellett maradnia, hogy vigyázzon a gyermekére és irányítsa az üzletét. Eközben Timothée kishazánkban tartózkodott, ugyanis itt forgatják a Dűne harmadik részének számos jelenetét. Így azonban csak kétszer tudtak találkozni egymással az elmúlt hetekben, ez pedig rányomta a bélyegét a kapcsolatukra. Ráadásul, ha hinni lehet a híreszteléseknek, akkor nem is akárkivel szűrte össze a levet a valóságshowsztár Amerikában.

Ha kíváncsi vagy rá, hogy mit lehet tudni a hűtlenségről, és hogy ki az a titokzatos férfi, aki összemelegedett Jennerrel, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

Kylie Jenner megcsalta Timothée Chalamet-t Elképesztő pletyka kering Hollywoodban, ami ha igaz, nem lennénk szegény Timothée Chalamet helyében! #life #KylieJenner #TimothéeChalamet #pletyka #botrány #megcsalás

Budapesten kávézgatott Kylie Jenner és Timothée Chalamet: fotón a sztárpár

A sztárpárt egy kávézóban fotózták le, pont miután felröppentek a hírek, hogy szakíthattak. Timothée Chalamet a Dűne folytatásán dolgozik hazánkban, barátnője, Kylie Jenner vélhetően meglátogatta.

Veszélyben a kapcsolatuk? Timothée Chalamet és Kylie Jenner hetek óta nem találkozott egymással

Egyre többen pletykálnak arról, hogy a szakítás szélére sodródott az álompár kapcsolata. Timothée Chalamet még a párja születésnapját is kihagyta a Dűne forgatása miatt.

A számmisztika szerint ekkor elkerülhetetlen a szakítás: ezek a celebek sem véletlenül váltak

Mi vezethet a kapcsolat kihűléséhez vagy akár a váratlan szakításhoz? Sok esetben hétköznapi problémák állnak a háttérben, de a számmisztika is hozzájárulhat. Ezeknek a sztároknak a szakítása például elkerülhetetlen volt a numerológia szerint.

 

