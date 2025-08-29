Kylie Jenner hűtlenségéről suttognak Hollywoodban: hoppon maradhat Timotheé Chalamet? - Videó!

Botrányra felkészülni! Hihetetlen hírek érkeztek Amerikából: több bulvárlap is arról írt az elmúlt napokban, hogy Kylie Jenner félrelépett, miközben a párja Timothée Chalamet Budapesten forgatta a Dűne legújabb részét. De vajon mi igaz ezekből a pletykákból? Ennek jártunk utána.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet az elmúlt hónapokban ritkán tudott találkozni az európai forgatások miatt

Forrás: Getty Images North America

Kylie Jenner nem egy vadidegennel szűrhette össze a levet

Az elmúlt két hónap kihívások elé állította a hollywoodi álompár kapcsolatát, ugyanis Kylienak Los Angelesben kellett maradnia, hogy vigyázzon a gyermekére és irányítsa az üzletét. Eközben Timothée kishazánkban tartózkodott, ugyanis itt forgatják a Dűne harmadik részének számos jelenetét. Így azonban csak kétszer tudtak találkozni egymással az elmúlt hetekben, ez pedig rányomta a bélyegét a kapcsolatukra. Ráadásul, ha hinni lehet a híreszteléseknek, akkor nem is akárkivel szűrte össze a levet a valóságshowsztár Amerikában.

