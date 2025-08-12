Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

Victoria és David Beckham szívét összetörte, hogy legidősebb fiuk, Brooklyn és felesége, Nicola Peltz titokban, nélkülük újította meg a házassági fogadalmát. Nemcsak a szülők, de a Beckham család egyetlen tagja sem szerepelt a vendéglistán.

David Beckham és Victoria szíve összetört

Forrás: AFP

Victoria és David Beckham levonta a következtetést

Brooklyn Beckham először 2022-ben vette feleségül Nicola Peltzet. Idén augusztus 2-án ismét örök hűséget fogadtak egymásnak, ám a Westchester megyében tartott eseményen Brooklynon kívül egyetlen Beckham sem volt jelen, sőt, David Beckham és családja állítólag egy amerikai weboldalról értesült az eseményről, tehát nemcsak meghívót nem kaptak, de értesítést sem arról, hol nem látják őket szívesen.

Nicola Peltz édesanyja 1985-ös esküvői ruháját viselte, a szertartást milliárdos édesapja, Nelson celebrálta.

Egyes források szerint Brooklyn legutóbbi lépése kegyelemdöfés David Beckhamnek és feleségének, különösen azután, hogy David hatalmas gesztust tett a közösségi médiában fia, Brooklyn felé. Egy bennfentes szerint David és Victoria szíve összetört.

„Különösen David számára volt szívszorító látni, hogy Nelson ilyen kulcsfontosságú szerepet játszik a szertartáson. A több mint 30 fős családból senki sem tudott az esküvőről, és senki sem volt meghívva. Ez a nagyszüleit is nagyon lesújtotta, mivel Brooklyn mindig is közel állt hozzájuk” – mondta a bennfentes, és hozzátette: „Kegyetlennek és rosszindulatúnak tűnik. Ez már nem játék. Túllépett mindenen. A családtagok úgy érzik, elvesztették drága fiukat – és nincs visszaút”.

A forrás szerint David Beckham és családja nem értik, egyáltalán miért ragaszkodik Nicola a Beckham névhez, hiszen álláspontjuk szerint „2025. augusztus 2. az a nap, amikor Brooklyn hivatalosan is kijelentette, hogy többé nem a Beckham család része lenni”.