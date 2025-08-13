Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Riadóztatták Vilmost és Katalint — A trónörököst és feleségét arra kérték, legyenek felkészülve

veszély Katalin család hőhullám
2025.08.13.
Veszélyben lehet a walesi hercegi pár otthona. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége arra kérte katalin hercegnét és Vilmos herceget, hogy készüljenek fel, mert a sárga riasztás őket is érintheti.

Az Egyesült Királyságban a legújabb hőhullám miatt komoly figyelmeztetést adtak ki, amely különösen érinti a walesi hercegi családot. Vilmos hercegre és Katalin hercegnére is érvényes a szélsőséges időjárás miatt, az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) által kiadott sárga riasztás.

Katalin hercegné és Vilmos herceg
Katalin hercegné és Vilmos herceg is érintett
Forrás: POOL

Katalin hercegné családja különösen nagy veszélyben van

A Királyi Balesetmegelőzési Társaság (RoSPA) hangsúlyozta, hogy a zöldterületek közelében élő háztulajdonosok különösen veszélyeztetettek, és mivel a walesi herceg és hercegnő a Great Windsor birtokon található Adelaide Cottage-ban lakik, ők még nagyobb veszélyben lehetnek. A terület vonzza a turistákat, akiknek a szokásai, a cigarettacsikkek eldobása és a grillezés pusztító tüzeket okozott nemrég Dorsetben és Edinburgh-ben, az Arthur's Seatnél. 

Steve Cole, a RoSPA igazgatója elmondta: „Ezek a tüzek emlékeztetnek arra, hogy az Egyesült Királyság sem mentes a szélsőséges hőség veszélyeitől. A hőmérséklet emelkedésével és a növényzet kiszáradásával a tűzvészek kockázata drámaian megnő, még a városi és part menti területeken is. A klímaváltozás hosszabb, forróbb nyarakhoz és a szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedéséhez vezet az Egyesült Királyságban. A közelmúltbeli tüzek rávilágítanak a fokozottabb lakossági tudatosság és felkészültség szükségességére”.

Hogy a walesi hercegi család jelenleg otthon tartózkodik vagy nyaral valahol, nem tudni, elképzelhető, hogy Katalin hercegné, Vilmos herceg és a gyerekeik Skóciában töltik a forró nyári napokat.

