Retteg a királyi család — Károly király inasa elárulta, mi a Harryvel kapcsolatos legnagyobb félelmük

A volt királyi komornyik, Grant Harrold elárulta, mi a királyi család legnagyobb aggodalma Harry herceg és Meghan Markle Netflix-megállapodásával kapcsolatban. Mindez azután történt, hogy Sussex hercege és hercegnéje bejelentették, hogy meghosszabbítják jövedelmező megállapodásukat a streamingóriással, amelyet többéves, „first look” vagy elsőbbségi megállapodásként emlegetnek.

Retteg a királyi család Harry herceg és Meghan Markle miatt

A first look vagy elsőbbségi szerződés, amelyet Harry és Meghan a Netflix-szel kötött azt jelenti, hogy bármilyen ötletel áll elő a produkciós cégük, az Archwell, azt először a streamingszolgáltatónak van joga megvalósítani. Ám, ha a csatorna nem kér belőle, a sussexi hercegi pár más szolgáltatóknál is elkészítheti az adott műsort. Mindezt egy több mint 100 millió dolláros szerződés keretében. „Több lehetőségük van, de „kevesebb befektetésük” — mondják a megállapodásról, amelyet nehéz lenne kudarcnak ítélni, pedig sokan már előre leírták a hercegi párt.

Az új szerződés miatt van oka aggódni a brit királyi családnak, és bár már megszokták, hogy Harry herceg és felesége kígyót-békát kiabál rájuk, van valami, amitől a volt komornyik szerint mégis rettegnek.

„Szerintem Harryék jobban odafigyelnek majd arra, hogy ne okozzanak további felháborodást, amikor üzleti vállalkozásokba kezdenek, mert az rossz hatással lehet a hídépítésre. A királyi család pedig már túl van ezen. Nem hiszem, hogy meglepődnének vagy csalódnának, mert megszokták, hogy a sussexiek azt teszik, amit akarnak. Legnagyobb aggodalmuk azonban egy újabb leleplező dokumentumfilm a családdal való összetűzéseikről” — állítja a komornyik.

Károly király és Vilmos okkal aggódhat, Harry herceg és Meghan hercegné eddigi legnépszerűbb projektje, a Harry és Meghan óriási siker volt, 2022 decemberében az adásba kerülésekor 23,4 millió megtekintést ért el. Annyira népszerű volt, hogy az első négy napban a legnézettebb dokumentumfilmmé vált.