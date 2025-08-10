Mint két tojás, úgy hasonlít egymásra Salma Hayek és édesanyja - FOTÓ

Salma Hayek, a mexikói–amerikai filmsztár nem igazán szokott családi képeket feltenni a közösségi oldalára, de most, anyák napja alkalmából kivételt tett, és megosztott egy igazán különleges fotót édesanyjával, Dianával. És ha azt hitted, hogy Salma egyedi szépsége csak a filmvásznon tűnik fel, akkor nézd meg ezt a képet - anya és lánya ugyanis olyanok, mint az ikrek.

Salma Hayek édesanyjától örökölhette a szépségét

Forrás: Getty Images Europe

Salma Hayek megmutatta ritkán látott édesanyját

Az Instagramon posztolt képhez Salma megható szavakat írta: „Köszönöm az erőt, a bölcsességet és a végtelen szeretetet, amit adtál nekem. Teljes szívemből szeretlek.” A fotón mindketten ragyognak, mosolyukból sugárzik a mély kötődés és szeretet.

Salma Hayek szépségét és tehetsége részben édesanyjától örökölte. Diana Hayek ugyanis nemcsak gyönyörű, hanem ünnepelt operaénekesnő is volt egykor, így Salma a művészet és a rivaldafény szeretetét már anyatejjel magába szívta