Mint két tojás, úgy hasonlít egymásra Salma Hayek és édesanyja - FOTÓ

2025.08.10.
Ritka pillanat, édesanyjával fotózkodott a színésznő. Salma Hayek és anyukája közös képe teljesen elvarázsolta a rajongókat.

Salma Hayek, a mexikói–amerikai filmsztár nem igazán szokott családi képeket feltenni a közösségi oldalára, de most, anyák napja alkalmából kivételt tett, és megosztott egy igazán különleges fotót édesanyjával, Dianával. És ha azt hitted, hogy Salma egyedi szépsége csak a filmvásznon tűnik fel, akkor nézd meg ezt a képet - anya és lánya ugyanis olyanok, mint az ikrek.

Salma Hayek és édesanyja olyan, mintha ikrek lennének.
Salma Hayek édesanyjától örökölhette a szépségét
Salma Hayek megmutatta ritkán látott édesanyját

Az Instagramon posztolt képhez Salma megható szavakat írta: „Köszönöm az erőt, a bölcsességet és a végtelen szeretetet, amit adtál nekem. Teljes szívemből szeretlek.” A fotón mindketten ragyognak, mosolyukból sugárzik a mély kötődés és szeretet.

 Salma Hayek szépségét és tehetsége részben édesanyjától örökölte. Diana Hayek ugyanis nemcsak gyönyörű, hanem ünnepelt operaénekesnő is volt egykor, így Salma a művészet és a rivaldafény szeretetét már anyatejjel magába szívta

