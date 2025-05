Salma Hayek 58 évesen bikiniben szerepel a címlapon: nem ő az egyetlen, aki 50 felett fürdőruhában hódít– FOTÓK

Oké, a legtöbb sztár 50 felett sem hagyja el magát, de vannak, akik annyira jól néznek ki túl az ötödik x-en is, hogy azt már büntetni kellene! Salma Hayek mostt épp a címlapon hódít bikiniben, és nagyon dögös.

Salma Hayek 58 évesen került a Sports Illustrated címlapjára

Forrás: Getty Images North America

Salma Hayek és még 4 sztár, aki megmutatta magát bikiniben 50 felett

Időtálló szépségek

Bármit is teszünk, az évek bizony megállhatatlanul múlnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne nézhetnénk ki akár sokkal jobban is, mit a húszas éveinkben! Jó pár sztár például szolgálhat előttünk arra, hogy az egészséges életmód nem csak amiatt fontos, hogy minél tovább éljünk, hanem amiatt is, hogy minél tovább bombán nézzünk ki. Lássuk, kik azok a hírességek, akiken nem fog az idő és ezt bátran meg is mutatják!

1. Salma Hayek

Az 58 éves színésznő már nem sokáig tartozik az ötvenesek táborába, így még inkább elképesztő, hogy mennyire jó formában van: most éppen a Sports Illustrated magazin címlapján pózol egy falatnyi bikiniben.

2. Elizabeth Hurley

Szintén 59 éves és szintén elképesztően csinos Elizabeth Hurley is, akit lassan többet látunk bikiniben, mint felöltözve – és ezt egy cseppet sem bánjuk!

3. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez 55 évesen is irigylésre méltóan fest bikiniben, de az elképesztő koreográfiák után, amiket a koncertjein lenyom, nem is meglepő.

4. Brooke Shields

Shields egy kortalan szépség: szerintünk még 110 évesen is hihetetlen formában lesz.

5. Demi Moore

A tavalyi év nagy visszatérője Demi Moore, aki bár egy időre visszavonult a filmezéstől, a sporttól szemmel láthatólag nem!